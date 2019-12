Richard Tereliminasi Inilah 10 Peserta Indonesian Idol 2020 yang Tersisa, Cek Nama Jagoanmu

BANGKAPOS.COM - Indonesian Idol Top 11 digelar, Senin, (16/12/2019) pukul 21.00 WIB.

Richard menjadi peserta yang harus pulang karena mendapat vote paling rendah di antara peserta lainnya.

Richard membawakan lagu How Deep Is Your Love.

Judika menganggap aransemen yang dibawakan sangat keren.

Indonesian Idol Top 11 dibuka dengan penampilan Nuca.

Kontestan asal Solo itu membawakan lagu Lebih Indah milik Adera.

Sebagai pembuka, Maia menilai Nuca cukup bagus dan membuat terpukau.

"Kamu membuat hatiku tetap meleleh dan kamu sudah siap di industri musik Indonesia," kata Maia berkomentar.

Sementara itu, Judika bertanya siapa yang dibayangkan Nuca saat menyanyikan lagu Lebih Indah.

Richard menjadi peserta kedua yang tampil dan membawakan lagu How Deep is Your Love.

Sementara itu, Samuel menjadi peserta ketiga.

Ia membawakan lagu Stiches.

Ari Lasso menilai, penampilan Samuel sudah meningkat dari sebelumnya.

Namun masih ada beberapa hal yang perlu dipelajari.

Mirabeth berhasil memukau juri dengan membawakan lagu Dia Tak Cinta Kamu.

BCL bahkan sampai merinding melihat penampilan Mirabeth.

Mahalini mendapat standing ovation dari 5 juri setelah membawakan lagu Jar of Heart.

Ari Lasso berkata bahwa penampilan Mahalini berhasil menembus batas cakrawala pemikiran.

Novia juga mendapat standing ovation dari 5 juri setelah membawakan lagu Could You Be Love.

Ziva membawakan lagu Tegar. Judika menganggap bahwa Rossa pasti akan menyukai penampilan Ziva.

Agseisa mempersembahkan lagu Under Pressure.

Ari Lasso mengapresiasi Agseisa yang berani memilih dan membawakan lagu ini.

Ainun membawakan lagu Sewindu milik Tulus.

BCL menilai bahwa Ainun cukup sukses membawakan lagu ini.

Lyodra lagi-lagi mendapat 5 standing ovation dari juri.

Kali ini ia menyanyikan lagu It's All Coming Back To Me Now.

Tiara menjadi penutup penampilan dengan mempersembahkan lagu Untuk Apa.

Tiara mendapat standing ovation dari juri.

Inilah peserta Indonesian Idol Top 10:

1. Agseisa

2. Ainun

3. Lyodra

4. Mahalini

5. Mirabeth

6. Novia

7. Nuca

8. Samuel

9. Tiara

10. Ziva

Indonesian Idol Spektakuler Show Top 11 akan tayang pekan depan Senin, 23 Desember 2019.

Vote kontestan Indonesian idol bisa dilakukan melalui aplikasi Tokopedia dan sms.

Voting lewat Tokopedia dilakukan dengan cara mengakses aplikasi dan masuk ke menu Tokopedia Play.

Setelah itu Klik Vote Sekarang dan pilih kontestan yang ingin didukung.

Pemirsa juga bisa mengirimkan dukungan melalui SMS dengan format nama kontestan dan dikirim ke 95151.(iam/tribunjateng.com)

