Sudah Punya Pacar Tapi Dilamar Kakek-kakek Asal Jepang, Inilah Sosok Calon Suami Naysilla Mirdad

BANGKAPOS.COM - Terkenal sejak masih sangat muda tampaknya tak membuat artis cantik Naysilla Mirdad mudah menemukan tambatan hatinya.

Sejak namanya bersinar di dunia hiburan tanah air melalui sinetron berjudul 'Liontin', putri dari pasangan artis Jamal Mirdada dan Lydia Kandou ini jarang diketahui menggandeng seorang pria.

Barulah beberapa tahun belakangan adik dari artis Nana Mirdad ini mulai sering mengunggah kebersamaannya dengan seorang pria bernama Roestiandi Tsamanov.

Cukup lama menjalin hubungan spesial dengan pria tersebut, namun nyatanya Naysilla Mirdad belum juga melepas status lajangnya.

Di usia yang sudah terbilang matang, belum juga terdengar kabar bahagia tentang pernikahan Naysilla dengan Manov.

Justru baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari wanita 31 tahun ini.

Melalui akun Instagramnya, Naysilla Mirdad membagikan momen dirinya dilamar oleh seorang kakek asal Jepang.

Dalam unggahannya itu, Naysilla pun mengungkapkan 'kegalauan'nya.

"Should i say i do? (Haruskah aku mengatakan ya?)", tulis Naysilla.

Naysilla Mirdad dilamar seorang kakek asal Jepang (ig)

Para rekan artis pun berbondong-bondong memberikan saran kepada kekasih Manov ini.