DIINCAR Broondong hingga Disebut Janda Tak Bakal Menikah Lagi, Reaksi Nafa Urbach Tak Terduga

BANGKAPOS.COM - Meski seorang janda, Nafa Urbach masih sangat menarik di mata pria.

Memutuskan bercerai karena adanya orang ketiga membuat Nafa Urbach memiliki trauma untuk kembali menjalin hubungan asmara.

Nafa Urbach, yang menjanda sejak 23 Oktober 2017 lalu usai bercerai dengan Zack Lee.

Adapun perceraian pasangan yang telah mengarungi biduk rumah tangga selama 11 tahun itu diduga karena adanya isu perselingkuhan.

Pada 2018 lalu, Zack Lee sempat terang-terangan mengakui bahwa dirinya telah menyelingkuhi Nafa Urbach.

"Aku pernah ngelakuin kesalahan, dia juga pernah ngelakuin kesalahan. Tapi ya sudah, kita masih bisa mengasihi, mengakui, dan memberi ada batasnya," ungkap Zack Lee dalam sesi wawancara di Gala Premiere Film Jaga Pocong di CGV Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Surya, Senin (22/10/2018).

"Mengalami break-up dengan saya selingkuh, saya melakukan semua kesalahan saya, itu masa paling berat dalam hidup aku," ungkapnya.

Kendati demikian, banyak penggemar yang masih berharap untuk keduanya bisa kembali bersama lagi.

Namun, tamapaknya hal itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

"Buat saya itu enggak gampang, kawin total 11 tahun, (sama) pacaran 15 tahun buat saya," kata Dia.

Bukan hanya Zack Lee, Nafa Urbach sendiri juga mengalami kesulitan setelah bercerai.

Bahkan, dalam wawancara terbaru di mana ia menjadi bintang tamu di acara Yang Tak Terungkap yang diunggah di kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL, Nafa Urbach mengungkapkan rasa traumanya.

Dalam tayangan yang diunggah pada Selasa (10/12/2019) itu, Nafa Urbach mengungkapkan bahwa ia masih memiliki rasa trauma.

Awalnya, Nafa Urbach mengungkapkan bahwa dirinya kini lebih menyukai pria yang lebih muda.

Sebab, menurutnya, para berondong ini tidak terburu-buru untuk mengajak menikah.

"I'm not ready to getting married (saya belum siap menikah) ya," ujar Nafa Urbach.

"Trauma kan?" tanya Roy Kiyoshi.

"Sedikit ya," jawab Nafa Urbach.

Kemudian, Nafa Urbach menjelaskan pria idealnya.

Lalu, Roy Kiyoshi menyebut bahwa pria-pria yang tengah dekat dengan Nafa Urbach hanya mau memanfaatkan dirinya.

"Aku ngerasa orang-orang yang deket sama Kak Nafa itu, nggak tulus," ujar Roy Kiyoshi.

Menurut Roy Kiyoshi, orang-orang tersebut mendekati Nafa Urbach karna memiliki maksud tertentu.

Nafa Urbach lalu teringat pada sosok pria yang lebih muda darinya yang kini tengah mendekati dirinya.

"Yang sekarang lagi mau deketin itu kan?" tanya Nafa Urbach pada Roy Kiyoshi yang dijawab dengan anggukan.

"Kamu boleh cut di situ tapi secara baik-baik," saran Roy Kiyoshi kemudian.

Lebih lanjut, Roy Kiyoshi menyebutkan adanya kemungkinan kegagalan kisah cinta Nafa Urbach.

"Kisah cinta kamu mungkin gagal," ungkap Roy Kiyoshi.

"Ah serius you?" tanya Nafa Urbach tak percaya.

"Jadi maksud kamu aku nggak akan pernah punya pacar?" tanyanya lagi sambil mengacak rambut.

"Jadi maksud kamu aku akan jomblo seterusnya gitu dedek?" cecar Nafa Urbach meminta kejelasan pada Roy Kiyoshi.

Kemudian, Robby Purba selaku pembawa acara menanyakan kemungkinan bagi Nafa Urbach untuk menikah lagi di masa depan.

"Dia menikah nggak?" tanya Robby Purba pada Roy Kiyoshi.

"Tidak" jawab Roy Kiyoshi tegas.

"Saya tidak melihat ada pernikahan lagi dalam hidupnya," jelasnya.

Mendengar jawaban itu, Nafa Urbach pun dibuat syok.

"Oh my God," teriak Nafa Urbach dengan ekspresi kesal bercampur sedih.

Setelah menenangkan diri dengan menenggak minuman di hadapannya, Nafa Urbach kembali bertanya pada Roy Kiyoshi.

"Seriously? Aku akan menjadi perawan tua?" tanya Nafa Urbach.

"Eh ibuk udah punya anak ibuk, bukan jadi perawan tua," ujar Robby Purba mengoreksi.

"I mean aku akan jadi janda tua?" ralat Nafa Urbach.

"Janda tua tapi kaya raya kan nggak papa," hibur Robby Purba.

"Ya nggak papa juga sih, yang penting cuan," ujar Nafa Urbach kemudian.

Kemudian, Nafa Urbach hanya bisa mentertawakan terawangan Roy Kiyoshi tersebut.

Simak video selengkapnya berikut ini :

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjambi.com dengan judul Masih Cantik dan Seksi, Nafa Urbach Syok Diramal Roy Kiyoshi Tidak Ada Pria yang Akan Menikahinya