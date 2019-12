Download Lagu Dangdut-Lagu Pamer Bojo Versi Cendol Dawet Dinyanyikan Nella Kharisma

BANGKAPOS.COM -Simak cara download lagu Nella Kharisma Pamer Bojo versi cendol dawet, lengkap dengan chord kunci gitar dan lirik lagu.

Siapa tak kenal penyanyi Nella Kharisma, paras cantik asal Kediri, Jawa Timur ini, sukses mengcover lagu Pamer Bojo ciptaan Didi Kempot yang sedang jadi trending di Youtube.

Meskipun Nella Kharisma membawakan lagu cover, namun dirinya mampu membawakan dengan bagus.

Hal tersebut terbukti dengan antusiasme masyarakat, khususnya pengguna Youtube yang banyak menonton video Nella Kharisma Pamer Bojo versi cendol dawet.

Sejak pertama kali upload pada 23 Maret 2019, video musik Pamer Bojo Nella Kharisma versi cendol dawet sudah ditonton sebanyak 13,3 juta kali.

Jika kamu merasa suka dengan lagu Pamer Bojo yang dibawakan oleh Nella Kharisma versi cendol dawet.

Simak berikut berikut cara download lagu Nella Kharisma Pamer Bojo versi cendol dawet yang berhasil Tribunstyle.com rangkum dari berbagai sumber.

Di artikel ini, juga disertakan lirik lagu dan chord kunci gitar lagu Pamer Bojo Anyar versi cendol dawet by Nella Kharisma.

Chord + lirik lagu Pamer Bojo by Nella Kharisma versi cendol dawet

C F C Am Em F G Em Am,F G C

C F C

Koyo ngene rasane wong nandang kangen

Am . Em

Rino wengi atiku rasane peteng

F G Em Am

Tansah kelingan kepengen nyawang

F Dm G

sedelo wae uwis emoh tenan