Pentingnya Orang Tua Membuat Kartu Identitas Anak (KIA)

BANGKAPOS.COM-- Anak adalah bagian yang tidak tepisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengatakan sebagai orang tua, anak-anak harus dimotivasi agar sehat, sukses, hebat, cerdas dan bersahaja. Dia mengajak para orang tua untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

“Sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memenuhi hak-hak anak kita”, kata Erzaldi.

Salah satu hak asasi anak adalah bahwa setiap anak berhak atas suatu NAMA sebagai IDENTITAS DIRI dan Status KEWARGANEGARAAN. IDENTITAS DIRI setiap anak HARUS DIBERIKAN sejak kelahirannya yang dituangkan dalam AKTA KELAHIRAN dengan disertai pemberian Kartu Identitas Anak (KIA).

KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili yang bersangkutan.

Secara umum, KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP-el. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Khususnya dalam menjamin kesejahteraan anak, maka dengan adanya KIA dapat melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Kartu ini juga dapat menjadi bukti identifikasi diri ketika sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk.

Tak hanya itu, KIA juga berguna untuk memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, transportasi dan lainnya.

KIA diterbitkan dalam dua jenis, yaitu :

a. KIA untuk anak usia 0 sampai 5 tahun, tanpa foto.

Untuk masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun ini akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun.

b. KIA untuk kelompok anak usia 5-17 tahun, dengan foto.

Sementara bagi anak usia di atas 5 tahun, maka masa berlakunya akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Kemudian ketika seorang anak berulang tahun yang ke-17, KIA akan secara otomatis diubah menjadi KTP-el. Hal ini karena nomor yang tertera di KIA akan sama dengan yang ada di KTP-el.

Syarat membuat kartu identitas anak

Secara umum, berikut syarat-syarat pembuatan KIA sesuai dengan usia anak yang perlu disiapkan orangtua:

Syarat-syarat untuk mengurus KIA bagi anak usia 0 - 5 tahun adalah :

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli.

2. Kartu Keluarga (KK) asli orangtua/wali.

3. KTP asli kedua orangtua/wali.

Bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran.

Syarat-syarat untuk mengurus KIA bagi anak usia 5 - 17 tahun kurang sehari adalah :

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli.

2. Kartu Keluarga (KK) asli orangtua/wali.

3. KTP asli kedua orangtua/wali.

4. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lember.

Syarat-syarat untuk mengurus KIA bagi anak Warga Negara Asing (WNA) adalah :

1. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap.

2. Kartu Keluarga (KK) asli orangtua/wali.

3. KTP-el asli kedua orangtua/wali.

Nilai tambah KIA

Untuk memaksimalkan pemanfataan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat rekreasi dan rumah makan.

Perjanjian atau kesepakatan ini berupa promo dan potongan harga bagi anak yang memiliki KIA seperti promo Buy 1 Get 1 Free (weekday only) untuk tiket masuk ke Bubble Waterboom The Greenland City Pangkalpinang, diskon hingga 50% untuk tiket masuk Tasya Hot Spring Eco Park Pemali Sungailiat dan potongan harga menu paket reguler alacarte sebesar 10% dan potongan sebesar 5% untuk pembelian menu paket di Metro Fired Chicken Bangka Belitung.

Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak adalah dengan segera melengkapi KIA bagi anak-anaknya.(adv/j2)