Polres Pangkalpinang Tangkap 9 Tersangka Selama Operasi Peti dan Operasi Tertib 2019

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jajaran Polres Pangkalpinang, telah melaksanakan Operasi Peti Menumbing 2019, selama 12 hari dimulai dari, Rabu (6/12/2019) pukul 00.00 wib sampai Selasa (17/12/2019) pukul 24.00 wib lalu.

Dalam Operasi Peti Menumbing 2019, mendapatkan dua pelaku penambang ilegal atau tambang inkonvensonal (TI), di wilayah hukum Polres Pangkalpinang.

Satu diantaranya didapatkan di lokasi Kelurahan Pasir Putih, Bukitintan tepatnya di Kawasan Teluk Bayur, Pangkalpinang. Senin (8/12/2019) siang.

Sedangkan Operasi Tertib, yang di mulai pada Sabtu 7 sampai Rabu 18 Desember 2019, lalu. Mendapatkan tujuh orang tersangka, dua target operasi, dan lima non target operasi.

Masing masing dari mereka (tujuh orang-red), melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat).

"Kalau Operasi Peti 2019, dua orang didapatkan, satu TO dan satu Non TO, barang bukti berupa, pipa, selang, biji timah seberat tiga kilogram dan alat tambang lainnya. Untuk pelakunya sedang dalam proses hukuman," kata Kabag Ops Polres Pangkalpinang Kompol Jadiman Sihotang, Kamis (19/12/2019).

Kata Jadiman, sedangkan Operasi Tertib Menumbing 2019, ada tujuh orang tersangka yang didapatkan, Dua orang TO dan lima orang Non TO.

"Semua sudah terungkap, mereka bertuju sudah ditahan dan selanjutnya akan diproses sesuai hukum yang berlaku," tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut melibatkan 34 Personil jajaran kepolisian di Kota Pangkalpinang.

Operasi Menumbung ini bertujauan menindak pelaku penambang, dan pelaku kejahatan dalam wilayah hukum Polres Pangkalpinang. (Bangkapos.com/Yuranda)