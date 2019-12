Faktor Cuaca Pasokan Berkurang, Jelang Natal Bawang Merah dan Daging Ayam Naik

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Menjelang Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, harga dua bahan pokok yakni bawang merah dan daging ayam broiler mengalami kenaikan di Pasar Koba Kabupaten Bangka Tengah (Bateng).

Namun kenaikan harga tersebut terlihat tidak signifikan, hanya Rp. 2000 untuk bawang merah dan Rp 1000, untuk daging ayam Broiler.

Di mana pada pekan kemarin harga bawang merah sebesar Rp 32.000 per kilogram sekarang menjadi Rp.34.000 per kilogram. Kemudian Daging ayam Broiler, pekan kemarin sebesar Rp36.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp 37.000 per kilogram.

Kepala Disperindagkop UKM Bateng, Kaharuddin mengatakan, kenaikan harga dua bahan pokok berdasarkan laporan petugas di lapangan yang terjadi mulai dari kemarin.

"Untuk 23 bahan pokok penting dan barang strategis lainnya di Bateng, seperti beras hingga cumi harganya terpantau stabil di pasar Koba," kata Kaharuddin, Jumat (20/12).

Pedagang Daging Ayam Potong di Pasar Modern Koba (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)

Menurutnya, kenaikan harga ini terjadi akibat faktor cuaca dan libur semester. Dalam kurun waktu satu dua hari belakang terdapat hujan cukup deras, membuat jumlah pemasok bahan pokok dari Pangkalpinang ke Pasar Koba menurun, sementara permintaan pasar meningkat menjelang hari raya Natal dan tahun baru 2020.

"Ketidakseimbangan ini mengakibatkan bahan pokok tersebut susah didapatkan. Pedagang Pasar Koba mengeluarkan biaya lebih, karena harus pergi ke Pangkalpinang sendiri membeli kebutuhan bahan pokok tersebut. Akibat pengeluaran biaya, harga bahan pokok menjadi naik," jelasnya.

Ia berharap agar kenaikan ini tidak berlangsung lama. Informasinya, pemasok ayam broiler dari Kabupaten Bangka sudah siap menyuplai kebutuhan warga Bateng menjelang Natal dan Tahun baru 2020. \

Untuk bawang merah dia mendapatkan informasi dari pengusaha di Pangkalpinang jika stock bawang merah masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bateng di hari Natal dan tahun baru. (Bangkapos.com/Muhammad Rizki)