Tamara Bleszynski Isyaratkan Warung Teh Manisnya Akan Buka Kembali

Tamara Bleszeynski Isyaratkan Warung Teh Manisnya Akan Buka Kembali

BANGKAPOS.COM - Artis Tamara Bleszeynski memberi isyarat bahwa Warung Teh Manis yang dikelolanya di Bali akan buka kembali, setelah sebelumnya menggungah postingan menutup warungnya tersebut.

Kabar tersebut dibagikannya melalui akun Instagram pribadinya.

Dia mengabarkan bukanya Warung Teh Manis pada tanggal 23/12/2019, berarti hari Senin nanti.

Dalam foto yang mengisyaratkan bukanya warung tersebut berisi caption.

"Kabar gembira, Teh Manis akan buka kembali tgl 23/12/2019 See you soon Manis @tehmanisbali" tulisnya

Nitizen pun ramai mengomentari bakal dibukanya kembali warung tersebut.

Seperti ditulis,

@dindadhfc

"Selamat buka kembali teh manis semoga tambah lari2 dan laris y Mbk tamara--" tulisnya

@abdulhalim9388

"So glad to have Teh Manis back --- , God bless Tblez--" tulis yang lainnya