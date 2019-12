Messi Perpanjang Rekor Super Impresif, Cetak Gol ke-50 Musim ini

BANGKAPOS.COM - Sudah genap berusia 32 tahun pada tahun 2019 namun belum menunjukan tanda-tanda melambat dalam performa, itu adalah Lionel Messi.

Messi sukses mencetak gol ke-50 di semua kompetisi yang dia mainkan dalam satu tahun kalender usai menang 4-1 di Camp Nou menghadapi Alaves., (21/12/2019).

Tentu saja torehan 50 gol dalam satu kalender memang akrab dengan diri Messi. Mau tahu sudah berapa kali Messi mencetak 50 gol dalam satu tahun kalender? Tepatnya 10 kali!

Lionel Messi has scored + goals for club & country for the 9th time in the last 10 calendar years:

Ini adalah daftarnya:

2010: 60

2011: 59

2012: 91

2013: 45

2014: 58

2015: 52

2016: 59

2017: 54

2018: 51

2019: 50

Yang jadi pertanyaan adalah mampukah di tahun 2020, ketika usianya sudah 33 tahun Messi mencetak 50 gol dalam satu tahun kalender?

