Blink, BLACKPINK akan Fan Meeting di Jakarta, Kamu Harus Tau Bedanya Dengan Koser

BANGKAPOS.COM-- Blink, siapkan dirimu untuk bertemu para member BLACKPINK Januari ini.

Ada kabar baik yang bagikan akun media sosialnya @samsung_id, mereka membagikan informasi acara fan meeting BLACKPINK yang akan digelar pada 14 Januari 2020.

"AWESOME LIVE with BLACKPINK Jan 14th, 2020, Indonesia, Jakarta, 05.00 pm," tulis akun Instagram @samsung_id. sepeerti dikutip kompas.com

Girlband BLACKPINK dipastikan akan datang ke Jakarta setelah sebelumnya sempat buat para penggemar di Indonesia penasaran.

Lewat akun Twitter resmi @samsungID juga dibagikan kabar bahagia ini, "Finally Here.

BLACKPINK is coming to town for Exclusive Fan Meeting with you BLINK in Galaxy A #AwesomeLive Event." tulisnya

Sebelumnya dengan menggunakan tagar #AwesomeLive, Blink, penggemar BLACKPINK dibuat penasaran terkait cara mendapatkan kesempatan bertemu dengan girlband yang beranggotakan Jisoo, Lisa, Rose, dan Jennie ini.

"Are you ready for an #AwesomeLive with Samsung?" tulis akun resmi produk elektronik ini menggoda Blink.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, acara fan meeting kali ini disebut-sebut akan sangat berbeda dari fan meeting yang pernah ada.

Jangan Sampai Bingung Saat Fan Meeting Nanti, Siapkan Dirimu Bertemu Idola

Fan Meeting berbeda dengan konser atau lainnya, konsepnya tidak akan memakan waktu lama sekitar 1 sampai 1,5 jam, karena sifatnya jumpa penggemar.

Dalam fan meeting sang artis akan tetap menyanyikan lagu-lagu hits mereka tetapi tidak sebanyak saat konser, karena mereka akan fokus pada mengobrol bersama, menyapa fans, berbicara tentang kegiatannya baru-baru ini hingga bermain bersama.

Harga tiket yang ditawarkanpun tidak semahal saat mereka melakukan konser, kemungkinan setengahnya. (Bangkapos.com/Nordin)