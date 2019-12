Anak Parto Patrio Amanda Caesa Rilis Single, Ibunda Bongkar Cerita Sebenarnya

BANGKAPOS.COM - Anak dari pasangan Eddy Supono atau dikenal dengan Parto Patrio dengan Diena Risty, Amanda Caesa tepat hari ini Senin (23/12/2019) genap berusia 17 tahun.

Sehari sebelumnya, tepatnya Minggu (22/12/2019) perayaan ulang tahun Amanda Caesa telah dibuat oleh Parto Patrio, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.

Acara tersebut sekaligus peluncuran single Amanda Caesa berjudul Even If You Aren't There For Me.

Kebanggaan sang bunda ialah saat Amanda Caesa membuat karyanya dari buah pikiran sendiri.

"Lagu ini diciptakan sendiri, mulai dari lirik dan dan musik hingga menjadi kesatuan lagu yang utuh dan easy listening untuk seusianya," ungkap Diena Risty saat ditemui Grid.ID di sela peluncuran single sekaligus ulang tahun sang anak.

Menariknya, Parto Patrio mengungkapkan bahwa sejak dulu Amanda Caesaenggan tampil bersamanya di depan kamera.

Hingga akhirnya, Amanda Caesa memberanikan diri untuk memulai karier di dunia hiburan.

"Dia dari dulu nggak pernah mau saya ajak bintang tamu apa gitu wawancara di salah satu stasiun tv, acara, diminta 'Ca, ada yang minta kamu untuk wawancara sama papi' dia nggak pernah mau, nggak tau kenapa," ucap Parto.

Terkait dengan lirik lagu, Amanda Caesa mengangkat kisah seorang wanita yang polos dan memiliki kekasih yang tangguh.

Tapi kisah itu ternyata bukan berdasarkan pengalaman wanita 17 tahun ini.

"Ya lagunya itu dia bercerita tentang ada cewek yang innocent dia pacaran sama cowok yang badboy nah di lagu ini itu kayak nulis itentang pengalamannya dia," beber Amanda Caesa.

"Ini bukan pengalaman aku sih ini karang-karang sebenernya enggak sesuai apa hal yang dialami," sambungnya. (Rangga Gani Satrio)

