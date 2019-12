Kumpulan Ucapan Selamat Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dalam Bahasa Inggris & Indonesia

BANGKAPOS.COM - Hari Natal 2019 telah tiba, dan Tahun Baru 2020 disongsong. Nah, ada berbagai cara untuk merayakannya, satu di antaranya mengirimkan Ucapan Selamat Hari Natal 2019.

Ucapan Selamat Hari Natal 2019 itu bisa dikirim via media sosial. Kata-kata Mutiara itu juga cocok menyambut Tahun Baru 2020.

Nah, mengutip dari sejumlah sumber, berikut disajikan contoh ucapan selamat Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

1. Joy to the world, a king has been born! Here’s wishing you and your families peace and prosperity this Christmas! May the Lord send you His abundant blessings! May you have a Merry Christmas and a Gratifying New Year!

(Sukacita bagi dunia, seorang Raja telah lahir! Semoga kamu dan keluargamu mendapat kedamaian dan kesejahteraan di Hari Natal ini! Semoga Tuhan mengirimkan berkat-Nya yang berlimpah! Selamat Hari Natal dan Tahun Baru!)

2. May the melody and spirit of the holidays fill your home with love and peace. I wish you a Merry Christmas and happy New Year!

(Semoga melodi dan semangat liburan memenuhi rumahmu dengan cinta dan kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru!)

3. This Christmas I wish happiness dan peace are always in your heart! Merry Christmas to you and also a very Happy New Year.

(Di Hari Natal ini aku doakan kebahagiaan dan kedamaian selalu ada di hatimu. Selamat Natal untukmu dan selamat Tahun Baru.)

4. In this loveliest and happiest of seasons, may you find many reasons to celebrate. Have a wonderful Christmas!