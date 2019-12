Khusus Untuk Wanita, Inilah Untungnya Menikah Lebih dari Sekali, Contohnya Aktris Ini

BANGKAPOS.COM - Menikah lebih dari sekali biasanya menjadi hal yang dihindari karena siapapun pasti tidak ingin merasakan kegagalan rumah tangga.

Tapi menikah lebih dari sekali ternyata bukanlah hal yang buruk, bahkan menurut penelitian bisa menguntungkan bagi wanita.

Hal ini diungkapkan oleh Profesor Monique Borgerhoff Mulder yang menyebut menikah lebih dari sekali bagus untuk wanita.

Menurut hasil dari penelitian itu, wanita yang menikah lebih dari sekali mendapatkan kondisi finansial dan sosial yang semakin membaik tergantung dari jumlah mantan suami yang dia miliki.

Beberapa artis bisa menjadi contohnya, misalnya saja aktris Hungaria, Zsa Zsa Gabor, yang hidup sampai umur 102 dan terkenal karena memiliki sembilan mantan suami.

Kemudian bintang Summer of '42, Jennifer O'Neill yang sekarang berumur 71 tahun dengan total mantan suami berjumlah sembilan.

Aktris yang terkenal karena membitangi film Gone with the Wind, Olivia de Havilland, bahkan masih hidup sampai sekarang di usianya yang menginjak 103 tahun.

Olivia pernah memiliki 2 mantan suami yang telah bercerai pada 1953 dan 1979.

Profesor Mulder menyebutkan kalau belum ada alasan yang pasti mengenai temuan ini.

"Kami (para peneliti) belum bisa menjelaskan alasan yang pasti dibalik temuan ini. Tapi dari penelitaian kami menunjukka kalau menikah merupakan pilihan yang bijaksana bagi wanita ketika mereka mengalami masalah finansial," ujar Prof. Mulder yang dikutip dari Metro.co.uk.