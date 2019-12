Biasa Tampil Mewah, Hotman Paris Tampak Santai Bersandal Jepit Rp 25 Ribu Saat Berlibur ke Bali

BANGKAPOS.COM - Foto Hotman Paris tengah berada di Bali untuk menikmati liburan ramai dibahas.

Pada postingannya di Instagram, rekan kerja Melaney Ricardo yang kerap mengenakan barang-barang mewah itu tak malu pakai sandal seharga 25 ribu.

Pengacara kondang Hotman Paris nampaknya ingin benar-benar menikmati liburan akhir tahunnya.

Pria berdarah batak tersebut memilih Bali sebagai tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Rekan kerja Melaney Ricardo tersebut bahkan tak terlalu memusingkan urusan penampilan saat liburan.

Pasalnya, Hotman Paris mengaku memilih mengenakan kaus oblong dan celana pendek.

Bahkan, pria berusia 60 tahun itu juga memilih sandal dengan harga di bawah Rp 30 ribu.

Hal tersebut terungkap lewat postingan video di Instagram Hotman Paris pada Senin (23/12/2019).

Dalam postingannya, Hotman nampak sedang berada di balkon sebuah kamar hotel yang menghadap ke laut.

"Salam Hotman Paris, musim kerja sudah selesai, syuting Metrotv baru selesai. Now jas sebentar lagi dibuka, bakal pakai sandal dengan harga 25 ribu. Hidup harus begitu and cewek-cewek di Jakarta lupakan Hotman Paris. Ratusan rakyat di Kopi Johny, nanti tunggu di Januari, I'll be there," ujar Hotman.