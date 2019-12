Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama akan melakukan penjualan dimuka umum (Lelang) atas Objek Hak Tanggungan dengan Penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, terhadap obyek yang dilelang apa adanya berupa :

Barang jaminan debitur an. Armeidy Irawan

Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut tanpa kecuali yang menurut sifat dan ketentuan peraturan perundang – undangan merupakan barang tetap dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 618/ Kel. Temberan Tanggal 07/01/2014 Jatuh Tempo Tanggal 08/01/2033 an. Armeidy Irawan terletak di Komplek Tanjung Bunga Cluster Lily Blok I No. 103 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung.

Nilai Limit : Rp. 365,000,000,-

Uang Jaminan Lelang : Rp. 182,000,000,-

Barang jaminan debitur an. Pitria

Sebidang tanah seluas 70 m2 berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut tanpa kecuali yang menurut sifat dan ketentuan peraturan perundang – undangan merupakan barang tetap dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1159/Kel. Parit Padang Tanggal 23/07/2009 Jatuh Tempo Tanggal 25/08/2026 an. Pitria terletak di Jl. A. Yani (Jalur 2) Komp. Perumahan Taman Pesona Bangka Blok A No. 5 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung.

Nilai Limit : Rp. 465,500,000,-

Uang Jaminan lelang : Rp. 232,000,000,-

Barang jaminan debitur an. Rudi Ariyanto

Sebidang tanah seluas 113 m2 berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut tanpa kecuali yang menurut sifat dan ketentuan peraturan perundang – undangan merupakan barang tetap dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 166/ Kel. Taman Bunga tanggal 02/12/2010 an. Prasetio Rini terletak di Jl. Mangga Raya no. 85 Kel. Taman Bunga Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung

Nilai Limit : Rp. 432,000,000,-

Uang Jaminan lelang : Rp. 216,000,000,-

Barang jaminan debitur an. Zuraida

Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut tanpa kecuali yang menurut sifat dan ketentuan peraturan perundang – undangan merupakan barang tetap dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 164/ Kel. Temberan tanggal 18/04/2013 Jatuh Tempo Tanggal 20/05/2035 an. Zuraida Komplek Tanjung Bunga Cluster Lily Blok I No. 03 Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung

Nilai Limit : Rp. 275,000,000,-

Uang Jaminan lelang : Rp. 137,000,000,-

Waktu dan tempat pelaksanaan :

Hari/ Tanggal : Kamis, 09 Januari 2020

Pukul : 14.00 wib (Waktu Aplikasi Lelang Internet)

Tempat : Kantor KPKNL Pangkalpinang Jl. A.Yani No. 8 Pangkalpinang

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Cara Penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran tertutup (closed Bidding) dengan aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain : https://www.lelang.go.id

2. Tata Cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan prosedur” dan “Panduan Penggunaan“ pada domain tersebut.

3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada : https://www.lelang.go.id, dengan merekam serta mengunggah softcoppy KTP, NPWP, (Ekstensi .*jpg, .*png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

4. Peserta lelang agar meyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut.

5. Uang jaminan penawaran lelang:

Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah/Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetor sekaligus bukan dicicil.

b. Setoran uang jaminan penawaran lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Pangkalpinang selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor virtual account (VA) masing – masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

d. Biaya penyetoran maupun pengembalian uang jaminan penawaran lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.

6. Penawaran lelang diajukan melalui https://www.lelang.go.id sejak penayangan pada alamat domain tersebut sampai dengan hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, Pukul 14.00 WIB (mengacu pada waktu server aplikasi lelang melalui internet)

7. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing – masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang.

8. Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka penunjukkan pemenang lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang (dinyatakan batal dan wanprestasi), serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain – lain.

9. Kondisi tanah dan/ atau bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannnya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

10. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi berupa apapun.

11. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang Jl. Jend. Sudirman No. 120 Pangkalpinang Telp (0717) 421845/46 dan/atau KPKNL Pangkalpinang Jl. A. Yani No. 8 Pangkalpinang telp.(0717) 438300.

Pangkalpinang, 26 Desember 2019

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Pangkalpinang

dto

Mohamad R.Djajadiningrat

Pemimpin