Sehari PMI Pangkalpinang Keluarkan 40 Kantong Darah

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Stok darah di PMI Kota Pangkalpinang mencukupi hingga empat hari ke depan. Baik untuk golongan darah A, B, O dan AB.

PMI Pangkalpinang menyediakan dua komponen darah yakni whole blood (darah secara keseluruhan) dan packed red cell (PRC). Namun kebanyakan pasien yang membutuhkan darah dengan komponen PRC.

Kabag Umum UPTD PMI Pangkalpinang, Nopriyandi, mengatakan, dalam sehari biasanya mereka mengeluarkan sekitar 40 kantong darah.

Sedangkan stok hingga pukul 07.00 WIB tadi pagi, stok darah A komponen PRC sebanyak 44 kantong, whole blood 10 kantong. Darah B whole blood 11 kantong dan PRC ada 81 kantong. Darah O whole blood sebanyak 11 kantong dan PRC 167 kantong.

Sementara darah AB whole blood ada 11 kantong dan PRC sebanyak 35 kantong.

"Insyallah cukup sampai empat hari kedepan. Biasanya kan banyak dipakai itu PRC makanya kami stok lebih banyak. Untuk mendapatkan darah ini kami lakukan dengan dua cara, yakni mobile unit dan pendonor aktif datang ke markas," kata Nopriyandi, Kamis (26/12/2019).

Untuk memperoleh stok darah, mereka melakukan kerja sama dengan instansi-instansi, sekolah maupun perguruan tinggi. Pasien yang membutuhkan darah biasanya berdasarkan surat permintaan dari dokter berapa jumlah kebutuhan dan sampel yang diperlukan.

"Biasanya keluarga pasien yang datang ke sini dengan membawa surat dokter tersebut," kata Nopriyandi.

14.000 Kantong Darah

Pada kesempatan ini Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Pangkalpinang mengadakan musyawarah kota membahas kesiapan kerja lima tahun mendatang, Kamis (26/12/2019).