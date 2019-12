Sheila Marcia Pamer Momen Dilamar Dimas Akira di Singapura

BANGKAPOS.COM - Aktris Tanah Air, Sheila Marcia Joseph membagikan foto dirinya dilamar sang kekasih, Dimas Akira, di Singapura, pada Selasa (24/12/2019).

Foto tersebut dibagikan melalui akun media sosial Instagramnya, @itssheilamj.

Dalam foto tersebut, terlihat Sheila berpose menunjukkan cincin yang telah dipasangkan sang kekasih di jari manis tangan kirinya.

Sheila juga membawa sebuah balon merah yang bertuliskan 'Will You Marry Me?'.

Ia tampak mengenakan kaus abu-abu dalam foto yang diunggahnya itu.

Sheila menuliskan keterangan foto yang menandakan tanggal Dimas melamar dirinya.

"24th December 2019," tulis Sheila.

Momen ketika Dimas melamar juga diabadikan dan dibagikan di akun Instagram Sheila.

Dalam video tersebut, keduanya sama-sama mengenakan pakaian serba hitam.

Terlihat beberapa lilin yang dinyalakan dan berbentuk tulisan huruf 'I' dan 'U' serta lambang hati di antara kedua huruf tersebut.