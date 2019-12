Aktor Bollywood Khushal Punjabi Meninggal Dunia, Ini Postingan Terakhir Di Instagramnya

BANGKAPOS.COM -- Aktor Bollywood Khusnal Punjabi, dikabarkan meninggal dunia, Jumat (27/12/2019), waktu setempat.

Dia ditemukan tidak bernyawa di rumahnya oleh kedua orang tuanya.

Beberapa hari sebelum kepergiannya, ia sempat memposting foto siluet dirinya dan anaknya di akun instagram pribadinya.

Dia tidak menulis apapun, hanya ada simbol di samping foto tersebut tetapi dirinya terlihat mengembangkan senyuman.

Foto terakhirnya tersebut ramai diserbu nitezen, seperti ditulis,

