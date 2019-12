Streaming Film Online dan Drama Korea LK21 dan INDO XXI Dihentikan, Ini Penggantinya

BANGKAPOS.COM -- Film drama korea saat ini digandrungi di Indonesia.

Kesibukan yang padat terkadang membuat orang tidak bisa menyempatkan diri untuk sekadar menonton film terbaru sesuai waktu.

Namun, saat ini sejumlah cara dapat dilakukan untuk menikmati film terbaru kapan pun di mana pun.

Para penggemar film korea dapat menyaksikan film secara online.

Inilah daftar situs nonton film drama:

1. VIU

Nonton drama Korea terbaru dengan subtle Indonesia yang lagi trend di VIU atau download drama Korea sub Indo dengan kualitas HD untuk ditonton oine nan.

Mulai dari drakor terbaru seper Extraordinary You, Melng Me Soly, The Tale of Nokdu, Leverage dan VIP, semuanya ditayangkan secara simulcast atau hanya berbeda 8-24 saja dari penayangan perdanannya di Korea, lengkap dengan subtle Indonesia.

Jangan lewatkan juga nonton streaming drama Korea terpopuler lainnya seper Hotel del Luna, Terius Behind Me, dan My ID is Gangnam Beau.