Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Babel Raih Prestasi Kejuaraan Open Tournament UTI PRO

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung mengikuti ajang Kejuaraan Daerah Open Tournament UTI PRO Bangka Belitung 5th Bangka Belitung Open pada tanggal 28-29 Desember 2019.

Nama-nama mahasiswa yang meraih mendali yaitu Dwi Purtanto Juara 3 (Perunggu) Kategori Under 54 Kg, Wahyu Hidayat Juara 3 (Perunggu) Under 68 Kg, Novi Tutriani Juara 3 (Perunggu) Kategori Under 49 Kg, Peri Sagita Juara 2 (Perak) Kategori Under 49 Kg, Disti Monica Juara 2 (Perak) Kategori Under 57 Kg, Etiana Juara 1 (Emas) Kategori Under 57 Kg.

Peraih atlet terbaik putri senior, Etiana selaku Mahasiswa STKIP Muhammadiyah sudah melalui persaingan yang cukup ketat mengucapkan terimakasih kepada pembina taekwondo.

"Terimakasih TEMC STKIP MBB Oktarina yang telah membimbing kami dan juga kepada para Pelatih Agam Dliyaul Haq dan Asisten Pelatih Zidane Romadhinie," ujar Etiana kepada bangkapos.com, Senin (30/12/2019).

"Semoga untuk kedepannya kami dapat membawa nama baik TEMC STKIP Muhamamdiyah Bangka Belitung dalam kegiatan selanjutnya untuk meraih hasil yang lebih baik lagi," tambah Etiana lagi.

Peraih Kategori Juara 2 Kategori Under 49 Kg, Peri mengatakan hasil yang telah didapatkan ini akan membuat mereka giat latihan dan kerja keras serta motivasi modal untuk mengikuti pertandingan selanjutnya.

Ketua Kontingen Agam Dliyaul Haq berharap untuk kedepannya para atlet lebih semangat berlatih dan tingkatkan kemampuan serta jangan mudah menyerah untuk meraih sebuah prestasi sebaik mungkin.

"Terimakasih kepada asosiasi dan sponsor swasta yang telah membantu untuk mendukung kepada seluruh Atlet," tutur Agam.

