DOWNLOAD Gambar Ucapan Selamat Tahun 2020, Keren untuk Diposting dan Dibagikan pada Kolegamu

BANGKAPOS.COM -- Hari ini, Selasa (31/12/2019) adalah hari terakhir di tahun 2019, dengan demikian besok sudah memasuki tahun baru 2020.

Berbagai persiapan untuk menyambut momen pergantian tahun telah dilakukan, di antaranya dengan mengirimkan ucapan selamat tahun baru 2020.

Berikut adalah kumpulan gambar ucapan Selamat Tahun Baru 2020 dikutip dari bebagai sumber, dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya dalam bahasa Indonesia

Gambar-gambar ini cocok untuk update status di Whatsapp, Facebook, dan Instagram serta dikirim secara pribadi ke pengguna media sosial lain.

1. Wish you have a year even better than the best and put smiles on the faces of everyone you come across.

Ucapan selamat tahun baru (1) (whatsapplovestatus.com)

(Berharap kamu memiliki satu tahun yang lebih baik dari yang terbaik dan tersenyum pada semua orang yang kamu temui.)

2. 2020 is more money, more laughter, less stress, less negativity, less worry, more love, know god better.