Meriahkan Pergantian Tahun Hotel Santika Bangka Gelar Magical Night

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Hotel Santika Bangka, mengelar acara malam pergantian tahun dengan mengusung tema Magical Night dengan menampilkan beberapa acara menarik,Selasa (31/12/2019) malam, mulai dari live music, kabaret hingga makan malam all you can't it.

Magical Night digelar di ballroom Tanjung Kelayang hotel Santika Bangka, mulai pukul 20:00 WIB hingga ditutup dengan pesta kembang api pada pukul 00:00 WIB nanti.

Berbagai jenis makanan pun tersedia, mulai dari desert, bermacam-macam jenis kue, bakmi, martabak Bangka, kambing guling, siomay, hingga makanan berat nasi dengan beragam lauk Nusantara yang bisa dinikmati sepuasnya.

Hidangan yang disajikan Hotel Santika saat perayaan Tahun Baru, Selasa (31/12/2019) malam. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Tak hanya menikmati berbagai makanan yang bisa dimakan sepuasnya saja, para tamu undangan ditemani langsung oleh live music yang bisa membawa Anda bergoyang menyambut pergantian tahun ini.

Sembari para tamu undangan menikmati makan malamnya, berbagai jenis doorprize pun diberikan langsung oleh pembawa acara melalui game-game yang mereka berikan.

Terlihat beberapa tamu undangan begitu menikmati makan malam pergantian tahun di Hotel Santika Bangka, yang ditemani oleh live music yang begitu menghibur, mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Sajian mie di Hotel Santika saat perayaan Tahun Baru, Selasa (31/12/2019) (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Samsudin satu diantara tamu undangan Magical Night di hotel Santika Bangka asal Banten ini lebih memilih menghabiskan malam tahun barunya di Hotel Santika Bangka saja sebab dia dan teman-teman Pajero Sport Brother Hood Banten region sedang berlibur di Bangka dan menginap di Hotel Santika.

"Biasanya kita tahun baruan di Santika Taman Mini, karena Santika disini ada kita juga ingin habiskan malam tahun baru tetap di Santika saja, sebab kita sudah tahu pelayanannya seperti apa, dan makanannya juga enak-enak," puji Samsudin.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)