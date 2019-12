Top, Angka Kemiskinan Bangka Barat 2019 Terendah Se-Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Bangka Barat per Maret 2019 turun jadi 5.650 jiwa bila dibandingkan 2018 lalu yang berjumlah 6.350 jiwa.

"Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terkecil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 yakni sebesar 2,67% menurun dari tahun 2018 yang sebesar 3,05%," jelas Kepala BPS Bangka Barat, Zainubi, ditemui di Kantor Bupati Bangka Barat, Selasa (31/12).

Lebih lanjut Zainubi menjelaskan, garis kemiskinan di kabupaten Bangka Barat kondisi 2019 sebesar Rp 549.496 per kapita per bulan, meningkat jika dibanding 2018 yang besarnya Rp 520.462 per kapita per bulan.

"Ini mengindikasikan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan setara 2100 kkal perkapita perhari pada tahun 2019 adalah

sebesar Rp 549.496/kapita/bulan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai penduduk miskin," imbuhnya.

Suasana berlangsungnya audiensi di ruang Bupati Markus (Ist)

Kemudian pada periode 2018-2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bangka Barat turun dari 0,34 pada 2018 menjadi 0,31 pada 2019. Angka yang turun ini menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan.

Bupati Bangka Barat, Markus SH mengaku bersyukur angka kemiskinan di Bangka Barat mengalami penurunan.

"Tentu ini sebuah proses positif dari hasil kerja OPD, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak lain yang terlibat dalam upaya menekan angka kemiskinan di Bangka Barat," pungkasnya.

Bupati juga menyampaikan harapan agar semua lintas sektoral tetap bergerak bersama agar angka kemiskinan bisa terus diturunkan. [Humas Bangka Barat]