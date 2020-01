BANGKAPOS.COM--Didoakan Segera Mendapat Jodoh dan Suami Baru di 2020, Nikita Mirzani Malah Minta Hal Ini

Nikita Mirzani merupakan artis yang penuh sensasional.

Bukan Nikita Mirzani kalau tidak selalu menarik perhatian publik.

Baru-baru ini Nikita Mirzani kembali dihujani banyak komentar terutama dari pengikutnya.

Hal itu bermula ketika Nikita Mirzani memposting refleksi dirinya selama sepanjang 2019.

Dalam postingan tersebut Nikita Mirzani mengunggah foto dirinya sedang tidur, dirinya terlihat memejamkan mata dengan memanyunkan bibirnya.

Dirinya menuliskan Caption

" Pergantian tahun sebentar lagi. Ga ada yg berubah. Cuma Rejeki gue aja makin banyak plus di ksh anak 1 lgi. Lalu bibir gue makin dower.

Be nice to me 2020.... klo engga nice gue ke suriyah aja belajar bikin boom," tulisnya

Nikita Mirzani (Instagram Nikitamirzanimawardi_17)

Postingan Nikita yang jga kerap disapa Nyai ini ramai mendapat komentar dari pengikutnya.

Tidak sedikit yang mendoakan Nikita Mirzani agar sukses selalu.