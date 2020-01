BANGKAPOS.COM -- Daftar Tayang Film Super Hero yang Tayang di Bioskop Tahun 2020, Ada Wonder Woman dan Black Widow

Sederet film superhero akan tayang di tahun 2020. Satu di antaranya adalah Wonder Woman.

Para pecinta film akan dimanjakan oleh sederet karya-karya fantastis dari berbagai studio kenamaan Hollywood.

Secara umum, banyak film di tahun 2020 merupakan sekuel atau reboot.

Namun sederet film bertema superhero tentunya juga masih akan menjadi primadona.

Dari franchise Marvel Cinematic Universe hingga DCEU, semuanya dipastikan merilis karya andalan mereka.

Live-action baru dari Disney pun akan kembali memanjakan Moms dan keluarga.

Kemudian tak ketinggalan pula sejumlah film horor yang siap menginvasi layar lebar, dimana sebagian besar merupakan sekuel dari seri sebelumnya yang mendulang kesuksesan di box office.

Berikut film yang harus Moms dan keluarga tonton di tahun 2020:

1. Birds Of Prey And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn