Lowongan Kerja Terbit di Harian Bangka Pos (Edisi 29 Desember 2019 - 3 Januari 2020)

LOWONGAN KERJA

Dibutuhkan segera :

A.1 orang posisi AKUNTING.

B.1 orang posisi STAF KEUANGAN.

C.1 orang posisi STAF LOGISTIK.

untuk di tempatkan di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Mutiara Agro Sejahtera yang terletak di Desa Kapuk Kec. Bakam Kab. Bangka.

Kualifikasi :

a. Pendidikan min S1 (Akutansi/Keuangan untuk A & B) (Semua jurusan untuk C).

b. Laki-laki/Perempuan.

c. Minimal umur 23 thn, Maksimal 30 thn.

d. Jujur dan Bertanggung jawab.

e. Mampu bekerja sama dengan team.

f. Mampu bekerja dibawah tekanan.

g. Menguasai Ms. Office.

h. Memiliki kendaraan sendiri.

i. Berpengalaman di bidang masing-masing min. 1-2 thn untuk semua posisi.

j. Siap ditempatkan di mana saja.

Berkas yang harus dilampirkan :

a. Surat lamaran kerja.

b. Daftar riwayat hidup.

c. Foto copy ijazah & Transkip nilai.

d. Foto copy KTP

e. Pas foto berwarna 4x6 (2 lembar).

Lamaran dapat dikirim via email

ke alamat : mutiaraagrosejahtera18@gmail.com

------------------------------------------------------

LOWONGAN KERJA

Dicari sopir dumptruk, sim b1, pengalaman, hub 082374089855

Dibutuhkan segera tenaga variasi diutamakan yg berpengalaman d bag variasi mobil/kc film.Daerah semabung/hub 082181550088

LOWONGAN KERJA TOYOTA 1.SUPERVISOR 2.SALES (PRIA), PENEMPATAN DIPANGKALPINANG DAN BELITUNG 3.ADMINISTRASI (WANITA BERPENGALAMAN DI BIDANGNYA) LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPAN BCA)

Dicari karyawan SMK diutamakan bagian akuntansi surat lamaran dikirim ke pt emkl lancar jaya bersama jln raya ketapang keluraham temberan telp 082326468234 / 081273946206

Dicari Tukang Kebon, u/ rwat kbun sawit & alpukat.Gaji blanan / bgi Hasil.Disdiakn Rumah tinggal. Lok Kebun Kampung Kerakas Kec. Simpang Katis Hp’0813 1445 4431