Song Joong Ki Kini Bergabung dengan Hi-Story DNC

BANGKAPOS.COM -- Aktor Song Joong Ki, kini telah bergabung dengan manajeman baru setelah tidak memperpanjang kontraknya bersama Blossom Entertaiment.

Tepatnya 3 Januari 2020, agensi hiburan Hi-Story DNC mengatakan kepada media bahwa pihaknya bersama Song Jong Ki menandatangani kontrak eksklusif.

"Kami baru-baru ini menandatangani kontrak eksklusif dengan aktor Song Joong Ki, dan memberi tahu awal barunya tahun ini," sebut agensi Hi-Story DNC seperti dilansir dari allkpop.com

Hi-Story DNC dimulai oleh mantan presiden iHQ, Hwang Ki Yong , yang sebelumnya bertugas mengawasi berbagai produksi drama.

Hwang Ki Yong dan Song Joong Ki menjalin kemitraan setelah mengerjakan proyek-proyek seperti ' The Innocent Man', ' Deep Rooted Tree' dan ' Will It Snow for Christmas'.

Diberitakan sebelumnya, lebel aktor korea Song Joong Ki, yakni Blossom Entertaiment baru-baru ini mengkofirmasi ke media masa tentang kontrak sang aktornya.

Mereka menyebutkan, bahwa kontrak sang Song Joong Ki berakhir Desember ini, mereka telah sepakat untuk tidak memperpanjangnya.

"Kontrak Song Joong Ki dengan kami berakhir Desember ini, kami telah mencapai kesepakatan untuk tidak memperpanjangnya," jelas pihak lebel seperti dikutip dari allkpop.com

Sebelumnya, beredar desas-desus tentang Song Joong Ki menjadi agen bebas menyebar secara online.

Beberapa kabar menyatakan bahwa ia ingin bergabung dengan Kakao M.

Namun, Kakao M menolak rumor ini dengan singkat dan mereka menjawab, "Itu tidak benar."

(Bangkapos.com/Nordin)