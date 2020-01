Nonton Liga Italia AS Roma melawan Torino di RCTI +, Berikut Analisa dan Link-nya

AS Roma Vs Torino

BANGKAPOS.COM - Akses link live streaming gratis pertandingan Liga Italia antara AS Roma melawan Torino di sini.

AS Roma akan menjamu Torino dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Italia di Stadion Olimpico, Senin (6/1/2020) dini hari.

Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung melalui RCTI+ mulai pukul 02.00 WIB, Senin (6/1/2020) dini hari nanti.

Dalam laga nanti Roma dipastikan tidak akan diperkuat sang pemain belakang andalan, Federico Fazio yang mengalami cedera otot.

Dikutip dari Football-Italia.com, Fazio mendapatkan cedera saat menjalani sesi latihan.

Sedangkan sang pelatih, Paulo Fonseca enggan memaksakan karena pada pekan selanjutnya Serigala Ibukota akan melawan Juventus, sehingga mantan pemain Tottenham Hotspurs ini akan diistirahatkan melawan Torino.

Beberapa pemain juga akan diistirahatkan seperti Justin Kluivert, Javier Pastore dan Davide Santon.

Ketiganya juga tidak masuk dalam skuad Roma melawan Torino.

Sementara itu, Roma kedatangan Bruno Perez yang sempat dipinjamkan ke Brasil bersama Sao Paulo dan Sport Recife.

Namun, kemungkinan besar Perez masih belum bisa tampil karena namanya tidak ada di tim yang akan melawan Torino.

Berikut nama-nama pemain yang dipersiapkan untuk melawan Torino:

Pau Lopez, Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan; Dzeko, Under, Kalinic, Antonucci

Sementara dari sisi Torino, sang tamu nantinya akan melalui laga sengit.

Dikatakan sang pelatih, Walter Mazzarri, timnya masih belum bermain stabil.

Saat melawan Chievo Verona, Torino sempat unggul 3-0 sebelum disamakan dan pertandingan harus berakhir 3-3.

"Ini yang sedang saya benahi, sulit menjelaskan apa yang terjadi saat melawan Verona," ungkap Mazzarri.

Terlebih pada pertandingan sebelumnya, El Toro dikalahkan SPAL di kandang mereka sendiri 1-2.

"Kekalahan dari SPAL masih menghantui, kami bermain bagus di awal laga dan kami memiliki permainan yang meyakinkan."

"Tapi apa yang terjadi malah menjadi hal yang sulit untuk dijelaskan," terang Mazzarri.

Mazzari berharap tahun baru membawa keburuntungan baru bagi timnya dan kekalahan melawan SPAL adalah yang terakhir.

"Kami berharap di tahun baru, insiden dan kekalahan bisa berubah menjadi baik untuk kami." "Dengan kekalahan dari SPAL merupakan yang terakhir," ujar Mazzarri. Di tahun keduanya melatih Torino, Mazzari enggan memikirkan hal tersebut dan fokus melawan AS Roma. "Saya tidak sedang merayakan olang tahun, mari kita tinggalkan." "Saya hanya berpikir tentang Roma, kami hanya perlu berikan yang terbaik, saya tidak memikirkan hal lain," kata mantan pelatih Inter Milan itu. Rencananya dalam pertandingan melawan AS Roma, Mazzari mengatakan anak asuhnya perlu bermain menyerang dan mengirangi permainan bertahan. "Kami tidak memainkan sepak bola bertahan, data yang kami punya membuktikan kami lebih sering menguasai bola." "Kami harus mengimprovisasi permainan kami di dekat gawang musuh dan meminimalisir kesalahan umpan," terang Mazzari. "Kami harus bermain lebih serius di depan gawang," imbuhnya. Di klasemen Liga Italia sementara ini, Torino masih berada di peringkat sepuluh dengan koleksi 21 poin. Sedangkan, AS Roma masih bertengger di peringkat keempat dengan 35 poin.

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Torino

AS Roma

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Torino

Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Alex Berenguer; Belotti

Berikut ini jadwal lengkap Liga Italia pekan ini

Minggu 5 Januari 2020

Jam 18.30 WIB Brescia vs Lazio

Jam 21.00 WIB SPAL vs Hellas Verona

Senin 6 Januari 2020

Jam 00.00 WIB Genoa vs Sassuolo

Jam 02.45 WIB Roma vs Torino

Jam 18.30 WIB Bologna vs Fiorentina

Jam 21.00 WIB Atalanta vs Parma

Jam 21.00 WIB Juventus vs Cagliari

Jam 21.00 WIB AC Milan vs Sampdoria

Selasa 7 Januari 2020

Jam 00.00 WIB Lecce vs Udinese

Jam 02.45 WIB Napoli vs Inter Milan

(Tribunnews/Haikal)

