Princes Bridal Berikan Penghargaan Tahunan Prince dan Princess 2019, Hadiahnya Menginap di Hotel

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Dalam rangka ajang tahunan, Princes Bridal yang beralamat di Jalan Berang, Bangka Barat, berikan penghargaan kepada sepasang pengantin untuk menjadi Prince and Princess Bridal 2019.

Penghargaan yang diberikan berupa paket penginapan dan spesial dinner di Swissbel Hotel, Pangkalpinang, Minggu (5/1/2020).

Ridwan, owner Princes Bridal mengatakan pemberian penghargaan telah dua kali dilakukan.

"Untuk yang pertama kalinya yaitu paket menginap di Novotel Hotel," ujar Ridwan.

Selain itu, Princes Bridal juga adakan promo bagi yang Hafizh Al-Qur'an minimal 1 Juz akan diberikan Free Makeup dan 1 pasang Kebaya Akad serta Voucher 1 JT.

Ridwan mengatakan, Princess Bridal menawarkan konsep Natural Makeup & Tanpa Cukur Alis.

"Akan tetapi untuk make up bisa menyesuaikan keinginan konsumen, sedangkan untuk alis disini memang kita tidak cukur alis," ucap Ridwan.

Harjo dan Yesi merupakan sepasang pengantin dari Bangka Barat yang medapatkan paket penginapan dan spesial dinner dari Princes Bridal.

"Senang sekali, pokoknya luar biasa. Sebelumnya semenjak dari acara memang belum sempat liburan karena sama-sama sibuk kerja dan Alhamdulillah mendapatkan penghargaan yang luar biasa ini," ungkap Yesi

Mereka mengungkapkan, untuk hasil make up Princes Bridal sangat bagus terutama pelayanannya.

"Semoga Princes Bridal ini semakin maju, sukses kedepannya dan jadi yang paling utama di Bangka Belitung," ucap Harjo.

Selain itu, Princes Bridal juga menyediakan paket Dekorasi, Princess Studio, make up, gaun pengantin.

Ridwan mengungkapkan, paket yang disediakan beragam mulai dari Rp 7 Juta

"Paket Rp 7 Juta tersebut sudah mendapatkan dua gaun pengantin, make up dan minimalis pelamin dan juga mendapatkan selempang," tutur Ridwan.



Princes Bridal pun tampil dengan moto PERFECT MAKEUP PERFECT YOU. Akun official instagram bisa cek di @princessbridalgallery (083800681900).

