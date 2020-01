Kembali ke Inggris, Rooney Dapat Dukungan Meski Sudah Melewati Usia Emas

Wayne Rooney direkrut Derby County untuk menjalani fungsi pemain-pelatih per Januari 2020.

BANGKAPOS.COM - Pelatih Crystal Palace, Roy Hodgson, mendukung keputusan Wayne Rooney yang belum mau pensiun meski sudah berusia 34 tahun.

Hodgson mengaku sangat mengenal karakter Rooney sebagai pesepak bola.

Menurutnya, Rooney masih punya kualitas walaupun sudah melewati usia emas.

"Saya senang dia (Rooney) kembali ke Inggris. Mungkin banyak orang mengira dia akan segera pensiun ketika mendapat tugas ganda sebagai pemain dan pelatih di Derby County," kata Hodgson yang dikutip dari Four Four Two.

"Saya tahu benar siapa Rooney. Saya melihat dia tidak akan segera memutuskan pensiun karena dia sangat mencintai sepak bola. Dia masih punya kemampuan dan pasti Derby County akan terbantu," ujar Hodgson menambahkan.

Sebelumnya, Wayne Rooney juga mengaku belum punya niatan untuk pensiun.

Wayne Rooney merasa kondisi fisiknya masih mampu untuk bermain dan sangat antusias bisa bermain lagi di Inggris.

Rooney datang kembali ke Inggris setelah hampir satu setengah tahun berkarier di Liga Amerika Serikat (MLS) untuk membela DC United.

Meski sudah diresmikan Derby County awal Agustus 2019, Rooney baru bisa bermain pada bulan Januari ini.

Pasalnya, MLS musim 2019 baru berakhir awal Oktober lalu.

Terbaru, Rooney menjalani debut bersama Derby County pada laga pekan ke-26 Divisi Championship melawan Barnsley FC, Kamis (2/1/2020).

Rooney yang tampil sebagai kapten turut berkontribusi dengan sumbangan satu assist dan membawa Derby County menang 2-1.

Terdekat, Hodgson akan berjumpa dengan Wayne Rooney yang merupakan mantan anak asuhnya di timnas Inggris.

Crystal Palace dijadwalkan menjamu Derby County di Stadion Selhust Park pada laga babak ketiga Piala FA, Minggu (5/1/2020).

