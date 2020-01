Begini Cara Turun Kelas Kepesertaan BPJS Kesehatan, Sekarang Lebih Praktis

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Kenaikan iuran atau penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sudah berlaku per 1 Januari 2020 kemarin.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 bahwa penyesuaian iuaran peserta Bukan Penerima Upah (Mandiri) BPJS Kesehatan meliputi kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa

Staf SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Pangkalpinang Surya Atmawijaya mengatakan bahwa proses turun kelas lebih praktis dan bisa dilakukan dimanapun.

"Bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa juga menggunakan aplikasi Mobile JKN," jelas Surya saat dikonfirmasi Bangkapos.com, Selasa (7/1/2020).

Ini informasi yang sempat diperoleh Bangkapos.com untuk Anda yang berminat untuk turun kelas kepesertaan JKN KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat) meliputi :

1. Tanpa syarat minimal 1 tahun

2. Tanpa persyaratan khusus.

3. Dapat dilakukan dalam kondisi nonaktif/menunggak.

4. Dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Mobile Customer Service dan Kantor Cabang/Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan.

Selain itu, bagi peserta yang datang langsung bisa menyiapkan fotocopy KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), no rekening, dan mengisi formulir pendaftaran pindah kelas kepesertaan JKN KIS.

Kesempatan untuk perubahan atau penurunan kelas perawatan lebih praktis ini diberikan satu kali dalam Periode 9 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2020. (Bangkapos/Cici Nasya Nita)