HARGA dan Spesifikasi Ponsel Huawei P40 Pro yang Bakal Rilis Maret 2020 Bocor ke Publik

BANGKAPOS.COM - Huawei Technologies berpusat di Guangdong, China merupakan perusahaan pemasok perangkat telekomunikasi terbesar di China.

Didirikan pada 1988, perusahaan ini tidak pernah lelah menciptakan inovasi-inovasi baru, khususnya pada produk mobile.

Dirumorkan, Huawei akan merilis smartphone terbarunya seri P40 Pro pada Maret 2020 mendatang.

//

Dirumorkan pula ponsel ini akan hadir dilengkapi lima kamera di punggungnya.

Menariknya Huawei P40 Pro akan hadir tanpa layanan Google.

Akan dirilis di Paris pada akhir Maret 2020, ponsel ini menjalankan sistem EMUI 10 berbasis Android 10 ditambah Huawei Mobile Services.

Huawei Mobile Services tersebut diklam sebagai pengganti layanan Google.

huawei p40 Pro rumor (GSMArena.com)

Dikutip dari GSMArena, Selasa (7/1/2020), telah muncul bocoran rancangan desain dari Huawei P40 dan P40 Pro.

Berdasarkan bocoran, Huawei P40 Pro akan dilengkapi total lima kamera di punggungnya.

Rinciannya yakni kamera utama sebesar 64MP yang memiliki sensor Sony IMX686, ultrawide 20MP, telephoto 12MP, dan kamera makro serta kamera time of flight (ToF) 3D.

Huawei P40 Pro dikabarkan akan hadir dengan layar berukuran 6,5 inci hingga 6,7 inci.

Belum ada penjelasan terkait P40 Pro akan menggunakan kamera self-up pop-up.

Dilansir Gadgetsnow.com, Huawei P40 Pro menjalankan sistem operasi Android v10 (Q).

Ponsel ini ditenagai prosesor Octa core 2,86GHz, Dual core, Cortex A76 + 2,36GHz, Dual core, Cortex A76 + 1,95GHz, Quad core, Cortex A55.

Menggunakan chipset HiSilicon Kirin 990 5G dengan ram 8GB dan internal 128GB.

Untuk menunjang spesifikasinya, ponsel ini menggunakan baterai sebesar 5500mAH.

Untuk harga Huawei P40 Pro di India kemungkinan sebesar 73.990 Rupee atau sekira Rp 14 juta.

Baca: Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Januari 2020: Mi Note 10 Pro Rp 6,9 Jutaan dengan Lima Kamera

Spesifikasi Lengkap Huawei P40 Pro (rumor)

- Camera : 64+20+12+2MP

- Operating System : Android v10 (Q)

- Sim Slots : Dual SIM, GSM+GSM

- Model : P40 Pro

- Custom Ui : EMUI

- Sim Size : SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid)

- Network : 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available

- Fingerprint Sensor : Yes

- Chipset : HiSilicon Kirin 990 5G

- Graphics : Mali-G76 MP16

- Processor : Octa core (2.86 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.36 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55)

- Ram : 8GB

- Rom : 128GB up to 256GB

- Display Type : OLED

- Bezelless Display : Yes with punch-hole display

- Pixel Density : 512 ppi

- Screen Protection : Corning Gorilla Glass

- Screen Size : 6.57 inches (16.69 cm)

- Screen Resolution : 1440 x 3040 pixels

- Touch Screen : Yes Capacitive Touchscreen, Multi-touch

- Battery : 5500 mAh

(Tribunnews.com/Fajar)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bocoran Spesifikasi Ponsel Huawei P40 Pro, Dirumorkan Rilis Maret 2020, Ada 5 Kamera di Punggung