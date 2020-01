Sosok dan Profil Orang Terkaya Afrika yang Borong 10.000 Mobil Desa Indonesia

BANGKAPOS.COM-Aliko Dangote yang merupakan orang paling kaya di benua Afrika tertarik untuk membeli 10.000 unit mobil pedesaan asal Indonesia yaitu Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk dijual kembali ke Nigeria.

Nama : Alhaji Aliko Dangote, MFR, GCON

Tempat Tangkkal Lahir : Kano, Nigeria, 10 April 1957, adalah seorang tokoh bisnis Nigeria dengan kekayaan bersih US$16,1 miliar per Maret 2013.

Dengan kantor pusat di Nigeria, ia merupakan pemilik Dangote Group yang bergerak di bidang komoditas dan memiliki daerah operasi di Nigeria dan sejumlah negara d Afrika, termasuk Benin, Kamerun, Togo, Ghana, Afrika Selatan, dan Zambia.

Berdasarkan peringkat Forbes Magazine, Dangote adalah orang terkaya ke-43 di dunia dan ke-1 di Afrika.

Dilansir dari Bloomberg Aliko Dangote sendiri merupakan pria dengan kekayaan 4,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 60,2 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS) pada tahun 2019.

Pengusaha Nigeria berusia 62 tahun yang merupakan industrialis paling terkemuka di Afrika mengakhiri dekade ini dengan kekayaan bersih hampir senilai 15 miliar dollar AS, menjadikannya orang terkaya ke-96 di dunia, menurut Bloomberg Billionaires Index.

Sementara dalah Daftar Orang Terkaya di Dunia 2019 versi Forbes, Dangote berada di posisi 136, dengan total kekayaan mencapai 8,9 miliar dollar AS (Rp 124,6 triliun).

Dengan kekayaan sebesar itu, pria beranak tiga ini menjadi orang terkaya di benua Afrika.

Forbes juga memasukkan dia ke dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia 2018, di posisi 66.