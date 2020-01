All New XSR 155 Desain Retro Berkonsep Modern Produk Terbaru Yamaha Resmi Launching

Launching All New XSR 155 oleh Direktur CV Sumber Jadi Hartono, Amelia Manager Marketing Sumber Jadi beserta para staf Sumber Jadi.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Yamaha resmi luncurkan produk terbaru All New XSR 155 Desain Retro Berkonsep Modern dalam agenda Mini Launching All New XSR 155 di Warkop Papa Pangkalpinang.

All New XSR 155 ini dibanderol dengan harga Rp 39.250.000 untuk wilayah Bangka dan tentu untuk harga di Belitung berbeda.

Desain dengan fitur jok datar bergaya retro, desain tangki retro, rangka deltabox, mesin superior 155, speedometer full digital bergaya retro, suspensi depan upside down, lampu depan dan belakang led bergaya retro, ban dual purpose lebar tipe tubeless, dan under cowl.

Kegiatan dimulai dengan permainan yang diikuti oleh perwakilan komunitas Yamaha yang telah diundang. Para pemenang mendapatkan hadiah helm dan jaket.

Kegiatan dilanjutkan dengan acara inti peresmian produk baru dengan membuka All New XSR 155 yang ditutupi kain hitam sebelumnya, dilakukan oleh Direktur CV Sumber Jadi Hartono, Amelia Manager Marketing Sumber Jadi beserta para staf Sumber Jadi.

Area Control Marketing CV Sumber Jadi, Oriansah M mengatakan bahwa produk All New XSR 155 terbaru sudah terpajang di dealer di Bangka Belitung.

"Sekarang makin lengkap koleksi Yamaha dengan mengeluarkan produk ini yang mengusung motor new retro. Nanti akan semakin lengkap lagi," ungkap Oriansah dalam agenda lanjutannya yakni Talkshow mengenai seputaran produk tersebut, Jumat (10/1/2020) malam.

Katanya, sasaran market All New XSR 155 untuk para kaum muda atau tua yang ingin tampil beda dengan mengenakan motor konsep retro. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)