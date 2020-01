Ini Rahasia Ethan Suplee Turunkan Berat Badan Sampai 90 Kg

BANGKAPOS.COM - Aktor bernama Ethan Suplee mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang.

Kini penampilan Suplee terlihat sangat berbeda dari yang dia lakukan ketika dia memfilmkan perannya yang paling terkenal di Remember The Titans, American History X dan My Name Is Earl.

Aktor berusi a43 tahun tersebut telah mengalami transformasi berat badan dalam beberapa tahun terakhir.

Bobot tubuhnya turun lebih dari 200 pound atau lebih dari 90 kilogram dengan memotong asupan kalorinya dan tekun menjalani latihan kekuatan.

Dia juga baru saja memulai podcast tentang obesitas bertajuk American Glutton.

Dalam episode pertama dia membuka perjalanan kebugarannya dan hubungannya yang rumit dengan makanan.

Ia mengaku bahwa kekeliruannya tentang makanan itu berawal sejak ia berusia lima tahun, ketika kakek neneknya mulai membatasi makanannya.

Di usia 10 tahun, berat badannya mencapai 90 kilogram dan orang tuanya memaksa Suplee untuk diet.

"Saya merasa orang-orang tidak ingin saya makan, jadi kalau saya ingin makan lebih banyak, saya melakukannya diam-diam, dan itu menjadi sesuatu yang saya sembunyikan dari orang-orang," katanya.

"Saya akhirnya menyadari di kemudian hari bahwa keinginan makan berlebihan itu datang dari diri sendiri. Ketika saya masih remaja saya pergi ke klub malam dengan teman-teman dan tidak pernah nyaman makan di depan orang-orang. Tetapi dalam perjalanan pulang saya selalu menemukan drive-through 24 jam dan makan tiga menu utuh sebelum tidur," ujarnya lagi.