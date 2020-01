Nikita Mirzani Umrah, Berjuang Naik ke Gua Hira Walau Kedinginan, Dipuji Cantik Hingga Hebat

BANGKAPOS.COM - Nikita Mirzani saat ini sedang menjalani ibadah umrah bersama sahabat dan ketiga anaknya.

Penampilannya jauh berbeda, biasa tampil seksi, Nikita kini berbusana muslim syari.

Banyak yang ia posting di akun istagram miliknya untuk menceritakan perjalannnya di tanah suci saat umrah, satu di antanya saat ia berada di gua hira.

Gua Hira merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang pertama kalinya melalui malaikat Jibril.

nikitamirzanimawardi_17 : Gua Hira 11 january 2020 dgn segala ceritanya.. naik ke gua hiro tidak semudah Yang di banyangin. Dan Alhamdullilah nya pAs smp di atas sepi walapun dingin bgt smp ketulang, Tapi kita berhasil bebs.

terima kasih @fajarrrr24_ udh nemenin kaka.

Terima kasih Yusuf tmn MBC saya

Terima kasih @danztristan akhir nya ikut walapun sempet bete gue nya.

Dan terima kasih @irhamsyahrizqiii kita bisa naik ke gua hira akhir nya sama2, walapun setelah itu siang ini jam 08:36 pagi waktu Mecca. Iam dpt kabar bawah ibunda tercinta telah meninggal dunia. Inalillahi wainailaihi rojiun

Nikita Mirzani (lahir di Jakarta, Indonesia, 17 Maret 1986; umur 33 tahun) merupakan seorang Aktris dan Model serta television personality berkebangsaan Indonesia. Dia pertama kali bermain film sebagai figuran dalam Lihat Boleh, Pegang Jangan.

Nikita pertama kali memulai karier di Take Me Out Indonesia.

Nikita pernah menikah pada tahun 2006 namun kemudian bercerai pada tahun 2007. Dari pernikahan pertamanya ini, lahirlah Laura Meizani Nasseru Asry pada tahun 2007.

Lalu Nikita menikah dengan Sajad Ukra, pria asal Selandia Baru yang 10 tahun lebih tua darinya pada tanggal 11 Oktober 2013 di Jakarta Selatan.

Dua bulan kemudian, tepatnya tanggal 24 Desember 2013, Nikita mengajukan gugat cerai terhadap suaminya di pengadilan agama Jakarta Selatan, tetapi 2 minggu kemudian pengacaranya mengatakan Nikita ingin pencabutan perkara, karena permasalahannya telah diselesaikan.

Pada tanggal 15 Januari 2014, Nikita mengajukan Pencabutan Perkaranya.

Pada tanggal 14 April 2014, Nikita melalui pengacaranya melakukan gugat cerai kembali terhadap suaminya di pengadilan agama Jakarta Selatan dan sidang pertama gugat cerai akan diadakan pada tanggal 13 Oktober 2014, karena Sajad Ukra bekerja dan berdomisili di luar negeri.

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Nikita, dan ia pun resmi bercerai dari Sajad Ukra.

(bangkapos.com/evan saputra)