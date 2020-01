Sergio Aguero Mengukir Sejarah di Premier League

BANGKAPOS.COM - Sergio Aguero menjadi bintang dalam kemenangan Manchester City atas Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris.

Pada pekan ke-22 Premier League, Minggu (12/1/2020) di Stadion Villa Park, Manchester City menggilas tuan rumah Aston Villa dengan skor 6-1.

Sergio Aguero mencatatkan hat-trick (menit ke-28, 57, dan 81) dengan Riyad Mahrez (18', 24') serta Gabriel Jesus (45') menjadi pencetak gol Manchester City lainnya.

Hat-trick tersebut membawa Aguero mengukir sejarah di Premier League.

Dia menjadi pemain yang paling banyak mencetak trigol di divisi utama Liga Inggris sejak 1992-1993.

Sekarang Aguero tercatat sudah membukukan 12 hat-trick sejak memperkuat Manchester City pada 2011.

Aguero mengungguli pemain legendaris timnas Inggris, Alan Shearer, yang menorehkan 11 hat-trick.

Di bawah Aguero dan Shearer ada Robbie Fowler (9), Thierry Henry-Harry Kane-Michael Owen (8), dan Wayne Rooney (7).

Di antara 12 hat-trick yang diukir Aguero di Premier League, dia pernah mencetak 4 gol dalam satu pertandingan, yaitu saat membawa Manchester City mengalahkan Tottenham Hotspur 4-1 (18/10/2014) dan Leicester City 5-1 (10/2/2018).

Aguero juga pernah mencetak 5 gol dalam sebuah pertandingan, saat mengantar The Citizens memukul Newcastle United 6-1 (3/10/2015).

Sebuah hat-trick sempurna, yang dicetak dengan kaki kanan, kaki kiri, dan kepala, pun sempat diukir Aguero.

Kejadiannya pada 20 Januari 2018 ketika Manchester City mengalahkan Newcastle 3-1.

Daftar Hat-trick Sergio Aguero di Premier League:

10 September 2011, Manchester City vs Wigan Athletic 3-0

18 Oktober 2014, Manchester City vs Tottenham Hotspur 4-1 (4 gol)

10 Mei 2015, Manchester City vs QPR 6-0

3 Oktober 2015, Manchester City vs Newcastle United 6-1 (5 gol)

16 April 2016, Chelsea vs Manchester City 0-3

16 September 2017, Watford vs Manchester City 0-6

20 Januari 2018, Manchester City vs Newcastle United 3-1

10 Februari 2018, Manchester City vs Leicester City 5-1 (4 gol)

19 Agustus 2018, Manchester City vs Huddersfield 6-1

3 Februari 2019, Manchester City vs Arsenal 3-1

10 Februari 2019, Manchester City vs Chelsea 6-0

12 Januari 2020, Aston Villa vs Manchester City 1-6

