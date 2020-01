Ini Daftar Harga Motor Honda dan Yamaha di Dealer Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Memasuki tahun 2020 tentunya setiap dealer motor akan merilis harga motor-motor terbaru.

Bangkapos.com akan merangkum beberapa harga motor dari Honda dan Yamaha yang ada di Kota Pangkalpinang, Selasa (14/1/2020).

Berikut harga motor dari ASP Honda Jalan Ahmad Yani Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang untuk jenis motor Matic.

Motor di Dealer Honda (Bangkapos/widodo)

Honda Matic

All NEW BeAt eSP CW Rp 17.564.000,

NEW Beat eSP CBS Rp 17.774.000, NEW BEAT STREET ESP Rp 18.354.000, NEW BEAT ESP CBS ISS Rp 18.214.000, PCX 150 CBS Rp 31.231.000, PCX ABS Rp 34.232.000, GENIO SE Rp 19.146.000, GENIO CBS Rp 18.729.000, VARIO 125 ESP CBS Rp 21.608.000, VARIO 125 ESP CBS ISS Rp 22.239.000, VARIO 150 ESP MONOTON Rp 24.658.000, NEW GTR 150 SPORTY Rp 24.434.000.

Honda non Matic

SUPRA X 125 CW Rp 20.104.000, REVO X Rp 17.614.000, ADV 150 CBS Rp 35.798.000, ADV 150 ABS Rp 38.798.000, CB 150 VERZA CW Rp 22.810.000, CB 150R STREETFIRE SE Rp 30.249.000, CRF 150 L Rp 35.824.000, CBR 150 R RACUNG RED Rp 37.534.000, ALL NEW CBR 150R ABS STD Rp 40.836.000, SONIC 150 R RACING RED / BLACK Rp 24.699.000, ALL NEW SCOOPY ESP Rp 20.614.000.

Dari sekian banyak jenis motor honda di Pangkalpinang, pada tahun 2019 lalu yang paling laris adalah motor Honda Scoopy.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Petra ASP pangkalpinang selaku Kepala Cabang di Honda.

"Sejauh ini dari hasil tahun kemarin yang paling laris motor Honda Scoopy," kata Petra kepada Bangkapos.com, Selasa (14/01/2020).