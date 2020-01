Komoditas Timah Sumbang 80,60 Persen dari Total Ekspor per September 2019, Perannya Masih Dominan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami mengatakan timah sangat mempengaruhi perekonomian Bangka Belitung.

"Dari data ekspor Bangka Belitung menurut sektor per November 2019 bahwa ekspor timah menyumbang 80,60 persen dari total ekspor. Dari data tersebut artinya kontribusi timah tetap masih tinggi," jelas Dwi saat ditemui bangkapos.com, Rabu (15/1/2020).

Nilai ekspor timah dari Januari -November 2019 sebesar 5,29 Juta US dolar dari total nilai ekspor timah dan non timah sebesar 73,3 Juta US dolar dengan perubahan M-to-M -29,54 persen dan Y-to-Y 26,30 persen.

"Nilai ekspor komoditas timah naik 26,30 persen per November 2019. Akan tetapi ekspor timah pernah mengalami penurunan sebesar 29,54 persen, Namun demikian peran timah masih mendominasi ekspor," bebernya.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu 2018 ekspor timah naik dari November 2018 bernilai 46,90 Juta US dolar menjadi 59,20 Juta US dolar pada bulan November 2019.

Singapura masih menjadi negara tujuan utama ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekitar 50,64 persen ekspor timah pada Januari-November 2019 dikirim ke Negeri Singa Putih ini.

Jika dibandingkan dengan Januari-November 2018, ekspor timah ke Singapura pada tahun ini meningkat sekitar 49,65 persen. Selain itu, negara India, Jepang, Korea Selatan dan Belanda berada dalam lima negara tujuan utama ekspor timah pada Januari-November tahun 2019.

Peran keempat negara berkisar antara 4,96 persen hingga 13,75 persen. Maka, lima negara utama tujuan ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan sebesar 87,38 persen. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)