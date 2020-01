HARGA Emas Antam Rp 772.000/Gram Naik Rp 5.000, Kamis (16/1/2020)

BANGKAPOS.COM -

Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik pada Kamis (16/1).

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 772.000. Harga ini naik Rp 5.000 dari perdagangan Rabu (15/1).



Sementara, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga naik Rp 6.000 dari harga Rabu (15/1) ke level Rp 685.000.

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per hari ini dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 410.500

Harga emas 1 gram: Rp 772.000

Harga emas 5 gram: Rp 3.680.000

Harga emas 10 gram: Rp 7.295.000

Harga emas 25 gram: Rp 18.130.000

Harga emas 50 gram: Rp 36.185.000

Harga emas 100 gram: Rp 72.300.000

Harga emas 250 gram: Rp 180.500.000

Harga emas 500 gram: Rp 360.800.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 721.600.000



Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.



