Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Dicabut, Segini Harga Jualnya di Pasaran

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bangka Belitung, Suhendra mengatakan selama 2019 jumlah distribusi gas elpiji 3 kg di Bangka Belitung sebanyak 32.883 metrik ton (MT).

"Penyaluran elpiji 3 Kg sendiri ke masyarakat dari agen melalui pangkalan-pangkalan yang tersebar di seluruh desa atau kelurahan yang ada di Babel termasuk juga melalui pangkalan yang ada di SPBU," ujar Suhendra saat dikonfirmasi bangkapos.com, Kamis (16/1/2020).

Bila diurutkan dari dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) > Agen > Pangkalan > konsumen atau masyarakat.

Lanjutnya, mengenai harga di pangkalan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi(HET) yang telah ditentukan oleh Gubernur dan atau Pemkot/Pemkab setempat.

"Sebagai contoh di babel sesuai HET yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah Rp. 15.900 per tabung (isi) untuk radius atau jarak tertentu," jelasnya.

Disinggung mengenai, Pemerintah akan mencabut subsidi elpiji 3 Kg sehingga akan mengikuti harga pasar.

Jika mengikuti acuan elpiji 12 kg seharga Rp 139.000 per tabung, maka harga jual per kg mencapai Rp 11.583 per kg.

Jika begitu, maka harga jual Elpiji 3 kg bisa mencapai Rp 34.749 per tabung. Subsidi per tabung yang selama ini diberikan pemerintah akan diganti dengan subsidi penerima.

Misalnya, satu keluarga kurang mampu setiap bulan membutuhkan elpiji 3 Kg sebanyak 3 tabung, maka pemakaian tabung keempat dan seterusnya tidak disubsidi.

Sehingga, hanya masyarakat yang terdata miskin saja bisa menggunakan elpiji 3 Kg.

"Kita sudah tau, sebab sudah ada di berita-berita online maupun media cetak. Memberatkan atau tidak, ada bainya bila ditanyakan langsung kepada pengguna,"tanggap Suhendra.

