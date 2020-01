Dipecat DPLP TVRI, Tantowi Yahya Tulisan Pesan Menyentuh Ini Untuk Helmi Yahya

BANGKAPOS.COM -- Kabar mengejutkan datang dari direktur utama TVRI, Helmi Yahya, bahwa dirinya dikabarkan di pecat oleh dewan pengawas lembaga penyiaran publik (DPLP) TVRI.

Hal ini pun mengundang beragam spekulasi di berbagai kelangan, sehingga ia banjir dukungan dari berbagai pihak, termasuk kakanya, Tantowi Yahya.

Dalam positingan di akun instagram pribadinya, Tantowi membagikan foto bersama saudaranya tersebut.

Terlihat keduanya seperti dalam sebuah acara dan berbincang serta sambil melemparkan senyum.

Dalam keterangna foto tersebut, ia menulis dalam bahasa inggirs,

'Stay strong my brother! Gold is Gold. This will make you bigger. You'll never walk alone....'

Postingan tantowi itu ramai dikomentari pengikutnya, seperti ditulis,

@merryandaniofficial : Semangat Pak Dirut @helmyyahya

@angrab : Terima kasih pak helmy...sejak dipegang bapak, sy kembali sering nonton tvri, krn ada liga inggris, coppa italia, badminton ...namun setelah tau bapak tidak lagi di tvri, sy jd sangsi di tahun2 mendatang masih nonton tvri..