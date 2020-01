Ini Bahayanya Kalau Botol Plastik Diisi Ulang

BANGKAPOS.COM - Anda mungkin terbiasa mengisi ulang air dengan botol plastik.

Hal ini mungkin bisa membuatmu hemat, tetapi nyatanya kebiasaan ini ternyata tidak baik.

Karena dampaknya yang buruk bagi kesehatan inilah sebaiknya kamu langsung membuang botol plastik setelah habis diminum.

Meski terdengar ramah lingkungan, kebiasaan mengisi ulang botol plastik ini ternyata buruk untuk kesehatan.

Menurut para ahli, botol air minum mengandung Bisphenol A atau BPA alias bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi plastik.

Bahan kimia ini berbahaya dan dapat larut dalam air serta dapat menumbuhkan bakteri berbahaya pada celah botol.

Kent Atherton CEO PuriBloc technology, perusahaan teknologi pemurnian air, banyak orang yang membeli botol air plastik dan melakukan isi ulang tanpa tahu risikonya.

"Bahkan produk bebas BPA tidak aman karena produsen sekarang mengganti bahan kimia estrogenik lainnya, yang tidak diketahui secara luas, dapat menimbulkan bahaya yang sama bagi kesehatan manusia," ungkap dia.

Bahan kimia estrogenik ini dapat memiliki efek negatif pada keseimbangan hormon manusia, tetapi potensi bahaya botol air plastik tidak berhenti di situ.

Dalam sebuah penelitian terhadap 259 botol air plastik di State University of New York, Fredonia, AS, terungkap, 93 persen botol tersebut mengalami beberapa bentuk kontaminasi mikroplastik.