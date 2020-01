JENNIE Blackpink Sedih Gegara Sebaran Ini di Media Sosial, Para Blink Ramai-ramai Berbuat Begini

BANGKAPOS.COM - Hujatan secara online di media sosial ( cyberbullying) memang sering menimpa para selebritas, termasuk idola pop Korea.

Beberapa kasus bunuh diri yang menimpa bintang pop Korea ditengarai dipicu oleh cyberbullying.

Hal itu pula yang membuat para Blink (sebutan untuk penggemar girl band Korea Blackpink) cemas dengan kondisi Jennie, salah satu anggota Blackpink.

Jennie diketahui tampak sedih selama acara jumpa fans yang diadakan oleh Samsung di Jakarta (14/1). Selama acara Jennie tak tampak ceria seperti biasanya.

Banyak dugaan Jennie sedih karena komentar-komentar negatif yang diterima saat live streaming acara itu yang disiarkan di Youtube.

Di media sosial Twitter, tagar #Jennie DeserveBetter pun menjadi trending topic. Para Blink menyuarakan dukungan dan rasa cintanya untuk bintang pujaan mereka itu.

Untuk mengubah atmosfer pada acara itu menjadi lebih baik, member Blackpink yang lain, Rose mengucapkan, “Jennie, I love you” dan di balas oleh Jenni, “I love you too.”

Pemilik akun twitter bernama @LuciferJ17 ikut menyebarkan cinta pada Jennie melalui tweetnya, “Y’all are crossing the line in every way, this mistreatment and hate towards Jennie needs to stop.”

Terus berulang

Walau sudah menelan banyak korban, kasus cyberbullying memang tak pernah benar-benar berhenti.