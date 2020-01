Siswa MA Muhammadiyah Gantung Terpilih Ikut Program Pertukaran Pelajar ke Jepang

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Syafira Adelia siswa kelas XII MA Muhammadiyah Gantung terpilih mengikuti program Japan-East Asia Network of Exchange for Student and Youths (Jenesys) atau jaringan pertukaran pelajar dan pemuda kawasan Jepang dan Asia Timur.

Awalnya Syafira tak menyangka bisa terpilih. Sang ibu bernama Heni mengatakan senang anaknya bisa membawa nama MA Muhammadiyah Gantung dan Indonesia ke program tersebut.

"Semoga dia ikut program ini bisa mendorongnya lebih giat belajar dan termotivasi melanjutkan ke perguruan tinggi," harap Heni saat dihubungi posbelitung.co, Sabtu (18/1/2020).

Kepala MA Muhammadiyah Gantung Frianti mengatakan awalnya ada penawaran dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pangkalpinang bidang Pendidikan Dasar Menengah via telepon.

"Mereka bilang sedang butuh siswa betusia 18 tahun yang bisa berbahasa inggris. Jadi kami pilih Adelia," jelas Frianti.

Besoknya, lanjut Frianti, ada pengumuman bahwa Adelia terpilih dalam program tersebut. Menurutnya program tersebut akan dilaksanakan selama satu minggu dan tinggal di Tokyo, Jepang.

Ia sendiri mengaku belum tahu mengenai jumlah siswa yang terpilih dari Bangka Belitung selain Adelia.

"Bangga karena ini pertama dari MA Muhammadiyah Gantung. Semoga bisa membawa nama baik semuanya," harap Frianti.

Adelia mengatakan program ini akan ia jadikan sebagai pengalamannya dan bakal memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini.

"Awalnya sih kaget juga kok bisa dapat. Alhamdulillaah bisa menambah teman dari berbagai negara," bungahnya.

Adel akan berangkat tanggal 20 Januari 2020 mendatang. Ia sudah mempersiapkan semuanya secara baik, mulai dari asah skill berbahasa inggris hingga pakaian yang akan dibawa ke Jepang.

Jenesys merupakan program yang disediakan oleh Pemerintah Jepang untuk lebih kurang 6000 pemuda dari Asia supaya bisa meningkatkan solidaritas antar pemuda.

Program ini juga mempunyai misi mempromosikan toleransi dan persahabatan dengan pemuda Jepang.

Di sana para pemuda akan dikenalkan mengenai budaya, sejarah, hingga tempat wisata supaya para peserta bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari tempat asalnya.

(Posbelitung.co/Bryan Bimantoro)