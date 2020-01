Usai Diberhentikan Dari Dirut TVRI, Helmy Yahya; Tuhan Punya Rencana Baik untuk Saya

Usai Diberhentikan Jadi Dirut TVRI, Helmy Yahya; Tuhan Punya Rencana Baik Untuk Saya

BANGKAPOS.COM -- Kisruh Helmy Yahya, sebagai direktur utama ( Dirut) TVRI, baru-baru ini mencuat ke publik.

Dikabarkan Helmy Yahya, diberhentikan jadi Dirut TVRI oleh dewan pengawas lembaga penyiaran publik (DPLP) TVRI.

Baru-baru ini, ia memposting foto berlatar gedung TVRI dan bertuliskan 'saya percaya tuhan punya rencana lebih baik untuk saya' dengan #jayalah TVRI di akun instagram pribadinya @helmyyahya.

Di samping foto tersebut, ia membubuhkan tulisan 'Kali ini tidak perlu caption'.

postingan yang di unggahnya tersebut ramai dikomentari rekan-rekannya, terutama dikalangan para artis tanah air, seperti ditulis,

@sorayarasyid12

I'm with you Pak @helmyyahya

@arohali

Insyaa Allah Mas ... yang lebih baik menanti di depan ... !! Yang pasti cuma mas hel yang bisa bikin TVRI seperti skrg ... speechless for what happened now ...

@praburevolusi

bakat hebat akan selalu menemukan tempatnya untuk mewariskan karya. Selamat berjuang selalu Mas

@yorissebastian

I'm with you bro