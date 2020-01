ANDALAN Juventus Cristiano Ronaldo Tertangkap Kamera Pakai Jam Tangan Harganya Fantastis

BANGKAPOS.COM -

Mega bintang Cristiano Ronaldo tampil menawan di Konferensi Olahraga Internasional Dubai ke-14 beberapa waktu lalu. Pesepakbola asal Portugal tersebut tampak gagah dengan setelan jas berwarna biru tua dengan logo Juventus di bagian sakunya.

Namun, bukan Ronaldo namanya bila tak memakai barang mewah di tubuhnya. Pemain bola berusia 34 tahun tertangkap kamera menggunakan jam tangan GMT-Master Ice dari Rolex.



Jam tangan seri ini dilaporkan sangat langka dan tentunya sangat mahal. Perkiraan jam tangan milik penyerang Juventus ini mencapai US$ 497.000 atau hampir bernilai Rp 7 miliar.

GMT-Master Ice keluaran Rolex ini tampil mewah dengan bahan emas putih 18 karat dan 30 karat berlian putih yang menghiasi bagian dalam jam. Ronaldo melengkapi penampilannya dengan cincin pertunangan seharga US$ 261.000 dan sebuah cincin berlian di jari manisnya, senilai US$ 65.000.

Diketahui, Ronaldo memang telah menjadi kolektor arloji. Selain Rolex yang mahal, ia juga memiliki arloji Franck Muller seharga US$ 1,5 juta, arloji edisi terbatas Jacob & Co seharga US$ 130.000 dengan 15,25 karat berlian dan lebih berkilau.

Dengan tampilan menawannya ini, Ronaldo jelas memasuki tahun 2020 dengan berkilau. (Dian Reinis Kumampung)

