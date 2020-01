Gubernur Babel Siapkan Rancangan Grand Design Calender Event Babel 2021

BANGKAPOS.COM-- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, secara konsisten terus melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Babel.

Melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Babel, Yanuar, Gubernur Erzaldi Rosman mengatakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Oleh karena itu, beliau mengharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan event yang berkualitas dan berstandar nasional serta internasional.

“Sasarannya jelas, bahwa wisatawan harus nyaman saat mengunjungi Bangka Belitung. Gubernur memiliki target untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Babel melalui peningkatan pendapatan di sektor pariwisata,” ungkap Yanuar saat membuka Rapat Koordinasi Publikasi Event tahun 2021 hari ini, Senin (20/01) di Ruang Rapat Tanjung Pesona, Kantor Gubenur Kepulauan Bangka Belitung.

Yanuar menjelaskan bahwa penyelenggaraan event di Bangka Belitung perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. “Kedua aspek tersebut meliputi kualitas event dan media promosi yang digunakan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rivai mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi Gubernur Erzaldi Rosman dalam menyongsong Visit Babel 2021. “Penyelenggaraan event-event untuk tahun 2021 mendatang, harus dikemas dengan baik dan waktu penyelenggaraanya sudah fix di bulan Juni tahun 2019 sehingga seluruh event tersebut dapat dituangkan ke dalam Grand Design Calender Event Bangka Belitung tahun 2021," ujar Rivai.

Rivai menjelaskan dalam rapat koordinasi hari ini, seluruh OPD sudah dapat menginventarisasi seluruh kegiatan yang akan diselenggarakan di tahun 2021 mendatang. Tujuannya, agar dapat mengakomodasi penganggaran serta publikasi secara masif.

Terkait kemasan kegiatan dan media publikasi, Rivai mengatakan bahwa jika kemasan event pariwisata yang ditawarkan menarik, unik, dan spesifik, maka akan banyak wisatawan yang berkunjung. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa publikasi pariwisata Babel perlu dilakukan secara masif melalui berbagai media.

Pada kesempatan ini, narasumber Wahyu Hidayat beserta tim menyampaikan beberapa rancangan design event yang akan diselenggarakan di Bangka Belitung. “Ada beberapa rencana event yang akan diselenggarakan di Bangka Belitung yakni Moon Festival Bangka Belitung serta The Biggest Night Market in Bangka Belitung with Special Performance. Event-event yang ada di setiap OPD nantinya dapat kita kolaborasikan ke dalam event-event besar tersebut,” ujar Wahyu.

Lebih jauh Wahyu memaparkan bahwa event pariwisata di Bangka akan dikemas dengan melibatkan peran serta seluruh OPD dari kabupaten dan kota di Babel. Terkait media publikasi yang digunakan, Wahyu memaparkan bahwa akan menggunakan platform media digital karena dapat menjangkau secara luas.

Dalam rapat koordinasi tersebut, beberapa OPD sudah dapat menginventarisasi kegiatan yang akan diselenggarakan di tahun 2021 mendatang, salah satunya Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel.

Melalui Kabid Pemberdayaan dan Olahraga, Ferdian H menyampaikan bahwa Dispora Babel akan menyelenggarakan Tour de Karimata.

“Tour de Karimata merupakan salah satu rencana event pariwisata yang dilakukan pada tahun 2021 mendatang di Babel. Event tersebut merupakan salah satu event sport tourism menggunakan sepeda yang akan melewati jalur-jalur wisata di Bangka Belitung dan akan dibagi dalam 5 etape,” ujar Ferdian.

Adapun hasil rapat koordinasi tersebut meliputi tiga tambahan event yakni Beach Game, Tour de Karimata, dan Rakornas PKK. “Event tersebut merupakan tambahan dari event yang sudah tercantum di Calender Event Babel tahun 2020. Hasil rapat ini akan dijadikan agenda untuk pembahasan dalam Rapat Koordinasi Gubernur yang akan diselenggarakan mulai besok Selasa (21/1) sampai Kamis (23/1) mendatang,” ujar Rivai.

(Diskominfo Babel)

Penulis : Imelda

Foto : Imelda dan Rafiq