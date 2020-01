HEECHUL Super Junior Ingin Punya Pasangan Sebelum Usia 40 Tahun, Momo TWICE Calonnya?

BANGKAPOS.COM -

- Member Super Junior, Heechul mengungkapkan keinginannya segera menikah sebelum berusia 40 tahun.

Dalam acara My Little Old Boy yang ditayangkan SBS, Heechul mengatakan, awalnya ia berniat hidup sebagai idola selamanya.

Namun, niat itu berubah ketika dia menyadari orangtuanya terus bertambah tua.

"Saya merasa harus menikah karena orangtua saya semakin tua. Saya ingin hidup sebagai idola selamanya, tetapi itu berubah total," kata Heechul Super Junior seperti dilansir dari Koreaboo, Minggu (19/1/2020).

Ia mengatakan, keinginannya menikah karena pertimbangan perasaan sang ibunda.

Saat ini, Heechul sedang menjalani hubungan kasih dengan Momo, member TWICE.

Penggemar Super Junior ditengarai tidak akan terkejut ketika Heechul mengumumkan kabar pernikahan dalam waktu empat tahun mendatang.

