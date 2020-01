Skenario Liverpool Bisa Pastikan Juara Liga Inggris, Bisa Terjadi Saat Derbi Merseyside

BANGKAPOS.COM - Para pendukung Liverpool sedang bergembira karena sat ini tim kesayangan mereka memiliki kans juara Liga Inggris pertamanya yang mereka rasakan terakhir kali 30 tahun silam.

Kemenangan 2-0 atas rival abadi mereka, Manchester United di pekan ke-23 Liga Inggris, membuat Liverpool semakin dekat dengan tangga juara.

Sorakan "We're going to win the league! (kami akan memenangkan Liga!)" sudah menggema dari para suporter Liverpool seusai laga melawan Manchester United.

Seperti sedang didukung oleh semesta, pesaing terdekat mereka, Manchester City secara mengejutkan gagal meraih poin penuh saat menjamu Crystal Palace dengan skor akhir 2-2 di pekan yang sama.

Dengan situasi ini membuat Liverpool semakin membuat jarak dengan para pesaingnya menjadi tak terkejar.

Total jarak saat ini adalah 16 poin dengan Liverpool mengoleksi 64 poin sementara City dengan 48 poin.

Lalu kapan sebenarnya Liverpool bisa memastikan gelar Liga Inggris pertamanya itu ?

Perhitungan yang dilakukan oleh BBC Sports, Liverpool dapat memastikan gelar pada 14 Maret 2020 atau saat mereka bertemu Everton atau biasa disebut dengan derbi Mersyside pada pekan ke-30 Liga Inggris di Goodison Park.

Namun hal ini bisa terjadi dengan catatan Liverpool terus melanjutkan tren kemenagannya dan City terus melakukan blunder.

Saat ini Liverpool memiliki rasio poin per pertandingan 2,9 sementara Manchester City rata-rata 2,08.

Jika kedua tim terus berada di level ini, kemungkinan, kemenangan melawan Everton membuat jarak poin adalah 23 atau 25 sedangkan dari delapan laga yang tersisa, maksimal poin yang didapatkan adalah 24.